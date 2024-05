Βρετανός πρώην σύμβουλος του Φάρατζ έχασε 18,7 εκατ. ευρώ σε μια βραδιά πόκερ

Ο τραπεζίτης πιστεύεται ότι έπαιζε εναντίον Κινέζων δισεκατομμυριούχων, διασημοτήτων του Χόλιγουντ και μερικών από τους καλύτερους αστέρες του πόκερ στον κόσμο, όταν στοιχημάτισε και έχασε το τεράστιο ποσό μέσα σε μόλις μία νύχτα.

Πριν από το... μοιραίο παιχνίδι, ένας Βρετανός παίκτης πόκερ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το παιχνίδι ήταν «πολύ μεγάλο για μένα», εξηγώντας ότι θα κόστιζε σχεδόν 160.000 λίρες μόνο και μόνο για να δει τα τρία πρώτα κοινά φύλλα, το λεγόμενο flop.

Ο 30χρονος Κοτρέλ, ο οποίος έμεινε οκτώ μήνες σε αμερικανική φυλακή για απάτη, λέγεται ότι συμμετείχε στο παιχνίδι πόκερ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, μέχρι που η τύχη του τον εγκατέλειψε.

Το λεγόμενο Triton Poker Series, ένα τουρνουά με υψηλά στοιχήματα για επίλεκτους παίκτες, διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο καζίνο πέντε αστέρων Maestral στην Budva, το οποίο παρακολουθούν χιλιάδες παίκτες μέσω live video streaming. Πηγές υποστηρίζουν ότι ο Κοτρέλ έχασε το μεγάλο χρηματικό ποσό σε μια ιδιωτική αίθουσα VIP.

«Παρά το γεγονός ότι ο Τζορτζ έχασε τόσα πολλά χρήματα, έδειχνε να διασκεδάζει και δεν απομακρύνθηκε από το τραπέζι μέχρι τις 7 το πρωί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε χάσει 16 εκατομμύρια λίρες» δήλωσε πηγή.

Ποιος είναι ο Τζορτζ Κοτρέλ που μπορεί και χάνει 18,7 εκατ. ευρώ σε ένα βράδυ

Ο Κοτρέλ ήταν το δεξί χέρι του Φάρατζ. Μεγαλωμένος στο ιδιωτικό νησί Mustique στην Καραϊβική φοίτησε στο διάσημο οικοτροφείο Malvern College στο Worcestershire και εργάστηκε σε τράπεζες όπως η JP Morgan και η Credit Suisse πριν ασχοληθεί με την πολιτική.

Έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για το Brexit δουλεύοντας ως ταμίας του Ukip. Αλλά μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ψηφοφορία για το Brexit συνελήφθη στις ΗΠΑ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε μυστικούς ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Αρχικά του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 21 κακουργήματα, αλλά οι εισαγγελείς συμφώνησαν να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εκτός από μία, για την οποία δήλωσε ένοχος. Αφέθηκε ελεύθερος αφού εξέτισε οκτώ μήνες στη φυλακή.

Στην προσωπική του ζωή είχε τετραετή σχέση με την πρωταγωνίστρια του Made In Chelsea και νικήτρια του I'm A Celeb, την 29χρονη Georgia Toffolo.

Στη συνέχεια έκανε σχέση με τη νικήτρια του διαγωνισμού καλλιστείων για τη Μις Μαυροβούνιο, το 22χρονο μοντέλο Andjela Vukadinovic.

Πηγή: protothema.gr

