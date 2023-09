Τρομερός Ρονάλντο, ο πρώτος παίκτης αήττητος σε 1.000 παιχνίδια!

Όπως αναφέρει η η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), o διάσημος επιθετικός της Αλ Νασρ έχει 776 νίκες και 224 ισοπαλίες.

Έφτασε σε αυτό το ορόσημο στον τελευταίο του αγώνα για την Αλ Νασρ απέναντι στην Περσέπολις (2-0) στις 19 Σεπτεμβρίου, για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League της Ασίας.

Συμπεριλαμβανομένων των 182 αγώνων όπου οι ομάδες του CR7 έχασαν, ο συνολικός αριθμός των αγώνων του σε ανώτατο επίπεδο είναι τώρα 1.182.

Ο σχετικός πίνακας με τα παιχνίδια του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Ομάδα περίοδος νίκες ισοπαλίες αήττητος σύνολο αγώνων

Σπόρτινγκ 2002-2003 13 8 21 31

Ρεάλ Μαδρίτης 2009-2018 316 70 386 438

Γιουβέντους 2018-2021 91 23 114 134

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2003-2022 214 70 284 346

Αλ Νασρ 2023- 21 6 27 32

Πορτογαλία 2003- 121 47 168 201

Σύνολο 776 224 1000 1182

Cristiano Ronaldo 🇵🇹 becomes the first player in the history of Football ⚽ to remain undefeated in 1000 professional games.

And he is not done yet. 🔥

Greatest Match winner in the history of Football. 🇵🇹 pic.twitter.com/urq2WUiIJ8