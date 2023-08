Εξελίξεις με Σούταλο στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Άμεσο το ενδιαφέρον της ΑΕΚ (pics)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ σχετικά με την πώληση του βασικού αμυντικού, Γιόσιπ Σούταλο στον Άγιαξ με την υπόθεση να ενδιαφέρει άμεσα την ΑΕΚ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Κροάτης δημοσιογράφος, Ιζάκ Άντε Σούσιτς, ο παίκτης φαίνεται να είναι κοντά στον Άγιαξ μετά το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων. Ο αθλητικός διευθυντής του «Αίαντα», Σβεν Μίλιντατ βρέθηκε στο Ζάγκρεμπ και είχε πολύωρη συνάντηση με τους ανθρώπους των πρωταθλητών Κροατίας στο «Μαξιμίρ». Και όπως ανέφερε ο Κροάτης δημοσιογράφος, η κουβέντα, η διαπραγμάτευση αν θέλετε, είναι σε πολύ προχωρημένο επίπεδο.

Δεδομένα η ΑΕΚ ενδιαφέρεται άμεσα για την υπόθεση με δεδομένο πως την ερχόμενη Τρίτη υποδέχεται την Ντιναμό στην OPAP Arena για το πρώτο ματς των προκριματικών του Champions League. Θυμίζουμε πως εντός της ημέρας αναμένεται να δηλωθεί και η ευρωπαϊκή λίστα των Κροατών για τους αγώνες με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Josip Sutalo is getting closer and closer to @AFCAjax! We bring you EXCLUSIVE photos from Maksimir where @AFCAjax sporting director Sven Mislintat spoke with @gnkdinamo representatives last two and halg hours!

