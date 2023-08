Ασταμάτητος ο Μέσι: Σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο ματς (vid)

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε το τέταρτο του γκολ σε ισάριθμα ματς με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, ανοίγοντας το σκορ για την ομάδα του κόντρα στην Ορλάντο Σίτι, στο πλαίσιο του Leagues Cup.

Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό, ο Ρόμπερτ Τέιλορ έβγαλε μαγική πάσα στον Μέσι, που βγήκε στην πλάτη της άμυνας, στόπαρε με το στήθος και πριν η μπάλα κατέβει σούταρε και... τίναξε τα δίχτυα.

Ο 36χρονος σταρ έφτασε τα τέσσερα γκολ σε τρία ματς, έχοντας στο ενεργητικό του και μια ασίστ, κάνοντας αμέσως αισθητή την παρουσία του στη νέα του ομάδα και στο MLS.

Δείτε παρακάτω το γκολ του Μέσι:

MESSI X ROBERT TAYLOR BANGERS ONLY 🤯🤯



Taylor puts Messi in with the chip to give us the early lead over Orlando City.#MIAvORL | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV pic.twitter.com/kvb8Lmcccj