Ο Μέσι φεύγει από την Παρί και (της) παίρνει ένα εκατ. ακολούθους στο instagram!

Ήταν σαφές εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν επρόκειτο να συνεχίσει να φορά την φανέλα των Παριζιάνων και ο γαλλικός σύλλογος το επιβεβαίωσε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Κλερμόν για την τελευταία αγωνιστική του σαμπιονά.

Ο Μέσι φεύγει, λοιπόν, και μαζί του φαίνεται πως... έφυγαν και ένα εκατομμύριο ακόλουθοι από τον επίσημο λογαριασμό της Παρί στο instagram!

Και λογικά θα ακολουθήσουν και άλλοι που δεν επιθυμούν να ακολουθούν την ομάδα τώρα που δεν θα είναι στο ρόστερ της ο Αργεντινός.

PSG have already lost over 1 Million followers on Instagram since announcing Messi's departure 😭🤣 pic.twitter.com/wEEMoFviTs