Σκάνδαλο μεγατόνων με τον «φορετό» elite διαιτητή: «Me and my team are ready to come»!

Η απίστευτη μεθόδευση για διαιτητές που θα έρχονται υπό καθεστώς συνεννόησης, για να δούμε ξανά διαιτησίες από τη μαύρη περίοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Είναι πολλά και ακραία όσα συνέβησαν στη σύσκεψη κορυφής στα γραφεία της ΕΠΟ. Ωστόσο, ακόμα και από τις χυδαίες και προκλητικές συμπεριφορές, εκείνο που πραγματικά έδειξε την ξεκάθαρη πρόθεση να μπει «μπουρλότο» στο πρωτάθλημα και να παιχθεί πλέον με σημαδεμένη τράπουλα, ήταν η καταγγελία του Στιβ Μπένετ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πως elite διαιτητής τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να τον ορίσει στο ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ!

Είναι μάλιστα εκπληκτικό και δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος της αλαζονείας και της μεθόδευσης που υπήρξε, πως όταν ο Μπένετ του είπε πως έχει ορίσει ήδη διαιτητή, εκείνος επέμεινε και του ζήτησε να αλλάξει και να βάλει αυτόν. «Me and my team are ready to come», φέρεται πως μετέφερε στον Μπένετ ο συγκεκριμένος elite διαιτητής. Κάτι που αποδεικνύει αναμφίβολα, ότι ήταν άρτια ενημερωμένος, ότι εφόσον είναι διαθέσιμος σίγουρα θα οριστεί για το συγκεκριμένο ματς.

Ενδεικτικό της πρωτοφανούς κατάστασης είναι πως ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν ήταν γνωστός του Μπένετ και δεν είχαν προσωπική σχέση. Όπως κατήγγειλε ο αρχιδιαιτητής, έλαβε μήνυμα, είδε τον αριθμό και κατόπιν αυτού επικοινώνησαν. Ο Μπένετ κατέστησε σαφές, ότι η καριέρα του συγκεκριμένου διαιτητή έχει τελειώσει, καθώς η διαδικασία είναι έτσι κι αλλιώς παράνομη. Σε κανένα μέρος του ποδοσφαιρικού πλανήτη, δεν έχει δικαίωμα διαιτητής να κάνει αυτό το πράγμα, καθώς είναι ενάντια στις προβλέψεις. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται διαιτητές μέσα από παράνομες διαδικασίες. Γι’ αυτό και ο Μπένετ στην σύσκεψη είπε επίσης επί λέξει: «Η καριέρα αυτού του διαιτητή θα τελειώσει».

Σε όλα αυτά, πρέπει να προστεθεί η παραδοχή του κ. Μαρινάκη μέσα στη συνεδρίαση, όταν αναρωτήθηκε δημόσια, πού είναι το κακό να έχει πάρει ο Κλάτενμπεργκ 4-5 διαιτητές elite που γνωρίζει για να διαλευκάνει αν θα ήταν δυνατό να έρθουν σε αγώνες των πλέι οφ. Όταν μάλιστα, μόλις λίγες ημέρες πριν είχε υπάρξει άλλη δημόσια παραδοχή του Καραπαπά (μέσω δηλώσεων στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών) πως είναι σε θέση να γνωρίζουν (!) ότι υπάρχουν δύο elite διαιτητές έτοιμοι να έρθουν στην Ελλάδα για να σφυρίξουν αγώνες των πλέι οφ.

Είναι γνωστό, ότι ο κ. Μαρινάκης έχει ήδη βάλει σύμβουλο σε θέματα διαιτησίας στη Super League τον Κλάτενμπεργκ. Επίσημα και με μισθό. Άρα οποιαδήποτε επαφή γίνεται από πλευράς Super League δεν μπορεί παρά να γίνεται μέσω Κλάτενμπεργκ. Κάτι που αυτόματα οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι δύο «έτοιμοι διαιτητές» δεν μπορεί παρά να προέρχονται από επαφές του Κλάτενμπεργκ. Ουδέποτε άλλωστε έχει υπάρξει αντίδραση, ούτε μέσα στην σύσκεψη από πλευράς Μαρινάκη στις αναφορές των υπόλοιπων ομάδων στον Κλάτενμπεργκ.

Γίνεται ξεκάθαρο, πως πρόκειται για μια επιχείρηση ώστε να δημιουργηθεί ένα γκρουπ διαιτητών - είτε elite, είτε πρώτης κατηγορίας - οι οποίοι θα έχουν μιλήσει με τον Κλάτενμπεργκ, θα δηλώνουν διαθέσιμοι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και στο τέλος σχεδόν αναγκαστικά, υπό την πίεση για ορισμό elite, η ΕΠΟ θα έχει να επιλέξει μόνο μεταξύ αυτών. Βέβαια, προκύπτει αβίαστα το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν οι συγκεκριμένοι να μην είναι διαθέσιμοι στις προσκλήσεις της ΕΠΟ, αλλά να γίνονται αφού μιλήσουν με τον Κλάτενμπεργκ!

Είναι απόλυτα σαφές, ότι από τη στιγμή που φτάσαμε στο σημείο να εμφανίζεται συγκεκριμένος elite διαιτητή και να πηγαίνει μόνος του στον Μπένετ για να ζητά να οριστεί σε συγκεκριμένο παιχνίδι, φανερώνει πως έχει υπάρξει πολύ αναλυτική κουβέντα. Σαφέστατα, όχι μόνο για την διαθεσιμότητα γενικά, αλλά για την διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένους αγώνες! Στην προκειμένη περίπτωση στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, αλλά κάλλιστα μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες συζητήσεις και για άλλα ματς, επίσης συγκεκριμένα.

Ολο αυτό καταδεικνύει, πως πρόκειται για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους που χρήζει διερεύνησης όχι μόνο από τις FIFA – UEFA (που ήδη είναι ενήμερες), αλλά κι από τις εγχώριες ποδοσφαιρικές αρχές και ίσως όχι μόνο. Θα προκαλέσει κατάπληξη αν οι ίδιες οι ΠΑΕ μέλη της Super League δεν απαιτήσουν να ενημερωθούν άμεσα για όλες τις συζητήσεις που γίνονται, προφανώς με τον Κλάτενμπεργκ να εμφανίζεται και με την ιδιότητα του συνεργάτη της Λίγκας. Υπάρχουν ΠΑΕ που δέχονται ως φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο και να μην έχουν ενημερωθεί; Υπάρχουν ΠΑΕ κι αν ναι ποιες, που είχαν ενημερωθεί; Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο υπό ποιες προϋποθέσεις έγινε η επιλογή για το ποιοι θα ενημερωθούν ή όχι;