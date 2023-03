Ο ένας έχει στόχους, ο άλλος μία νίκη και ένα ρεκόρ

Η Λίβερπουλ διέλυσε στο Anfield την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το εκκωφαντικό 7-0, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν αυτό και τίποτα παραπάνω: να πάρει... απλά μία νίκη.

Ας αρχίσουμε...απλά: η Λίβερπουλ πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της κόντρα στην αιώνια αντίπαλο, με τα τέρματα στα τελευταία 5 παιχνίδια να είναι 21-4 και οι νίκες 4-1 υπέρ των "Reds". Αυτή η συντριβή στο Anfield, το οποίο ο Έρικ Τεν Χαγκ πριν το ματς χαρακτήρισε «ακόμα ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο», είναι η μεγαλύτερη για τους κόκκινους διαβόλους από τις δεκαετίες του 1920-30, όταν και έχει χάσει με το ίδιο σκορ από Μπλάκμπερν, Άστον Βίλα και Γουλβς.

Ωστόσο αυτό το (πλασματικό, στην πραγματικότητα) 7-0, κακά τα ψέματα, είναι απλά μία νίκη. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 3η στο +7 από από την αντίπαλό της που την διέλυσε, μέσα στο κυνήγι του κυπέλλου, στη διεκδίκηση του Europa League, ενώ προσφάτως κατέκτησε το Carabao Cup.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ποδοσφαιρικό πλάνο. Αντίθετα ο Γιούργκεν Κλοπ βλέπει την ομάδα του να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, το μόνο που κυνηγάει από Φεβρουάριο είναι η τετράδα της Premier League, ενώ ούτε ο ίδιος δεν πίστευε τον χθεσινό θρίαμβό της.

Στον αντίποδα, ο ητττημένος Έρικ Τεν Χαγκ, αν και πολύ λογικά ντρέπεται για το χθεσινό αποτέλεσμα, έχει μία ομάδα που φτιάχνεται, έχει παίξει ανά περιόδους πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ενώ παράλληλα ο σύλλογος είναι σε συζητήσεις για την εξαγορά της έναντι αστρονομικού ποσού (spoil alert: η πώληση των «κόκκινων διαβόλων» έκλεψε τους επενδυτές από την Λίβερπουλ).

Έτσι, μία ομάδα που αγωνιστικά παραπαίει πιάνεται από μία σπουδαία -ναι- νίκη για να ξεχαστούν οι τριάρες από Μπράιτον, Γουλβς και Μπρέντφορντ αλλά και ο διασυρμός από την πρωταθλήτρια Ευρώπης με πέντε γκολ στο... φρούριο του Anfield.

Ναι είναι τρομερό αποτέλεσμα και μπράβο, ναι η καζούρα είναι μέσα στο πρόγραμμα και όλοι έχουμε γελάσει με τα όσα υπέροχα έχουμε δει στα social media, αλλά ποδοσφαιρικά η Γιουνάιτεντ χτίζεται σιγά - σιγά και μία επτάρα, όσο «ντροπιαστική» και να είναι, θεωρείται απλά ένα δυνατό χαστούκι για να καταλάβει η ομάδα του Μάντσεστερ πως όταν δεν δίνει το 100% στον αγωνιστικό χώρο θα... τιμωρείται.

Ο Γιούργκεν Κλοπ μπορεί να βγάλει το ποδοσφαιρικό του «κόμπλεξ» ξανά προς τα έξω- αυτή τη φορά δεν έφταιγαν τα δοκάρια ή το γήπεδο, καθώς ό,τι και να έκανε η Λίβερπουλ πήγαινε μέσα- αλλά η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ θα έχει στο τέλος της κακής σεζόν να πανηγυρίσει απλά μία επτάρα.

Την ίδια στιγμή, η Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε περίοδο αναδόμησης και αυτό λογικό είναι να φοβίζει, ειδικά μετά και τον αποκλεισμό της Μπαρτσελόνα με τόσο καλό ποδόσφαιρο, αλλά και το σπουδαίο σερί που έκανε.

Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος και eras come to an end, αυτό είναι σίγουρο...