Δραματική έκκληση του Βολκάν Ντεμιρέλ μετά τον σεισμό: «Βοήθεια, πεθαίνουν άνθρωποι» (vid)

Σεισμική δόνηση 7,8 βαθμών έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας την κεντρική και νότια Τουρκία, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 500 άνθρωποι και χιλιάδες ακόμη να τραυματιστούν τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία.

Ο παλαίμαχοε τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Τουρκίας και νυν προπονητής της Χατάισπορ ανέβασε ένα βίντεο στο instagram και με δάκρυα στα μάτια κάνει έκκληση σε όλους όσοι μπορούν να βοηθήσουν καθώς οι στιγμές στην πατρίδα του είναι δραματικές.

«Σας παρακαλώ πολύ, βοήθεια. Άνθρωποι πεθαίνουν» λέει στο συγκλονιστικό μήνυμά του.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v