Πιέζει για να πάρει μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα ο Μπερνάρντο Σίλβα!

Με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του ο Μπερνάρντο Σίλβα, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία. Μάλιστα, ο Ισπανός άσος πιέζει τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνίζεται, για να προχωρήσει η μεταγραφή πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

Ωστόσο, οι blaugrana δεν μπορούν να προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό στους «πολίτες» για να κάνουν δικό τους τον 28χρονο μεσοεπιθετικό λόγω του Financial Fair Play. Έτσι, η μόνη προσφορά που μπορούν να κάνουν οι Καταλανοί είναι να αποκτήσουν ως δανεικό τον Πορτογάλο μέχρι το καλοκαίρι και τότε να μπει μία οψιόν αγοράς.

