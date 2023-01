Ο 21χρονος μεσοαμυντικός έγινε το δεύτερο χειμερινό, μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, μετά την μετακίνηση του Γκουστάβο Σκάρπα και πάλι από την Παλμέιρας.

Ο Ντανίλο, ταξίδεψε στην Αγγλίας, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει ισχύ έως το 2029.

We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! 🤩 #BemVindoDanilo 🇧🇷 | #NFFC