Θέλει Γιακουμάκη η Κρουζ Αζούλ και ετοιμάζει πρόταση (pic)

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γιακουμάκης βρίσκεται στο στόχαστρο της Κρουζ Αζούλ. Ο Έλληνας στράικερ πραγματοποιεί εξαιρετική εκκίνηση στη φετινή σεζόν του MLS με τη φανέλα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, έχοντας σκοράρει 5 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ σε 9 παιχνίδια.

Ο Γιακουμάκης, λοιπόν, αποτελεί τη νούμερο ένα επιλογή του συλλόγου από το Μεξικό μετά και το «άκυρο» της Τορίνο για τον Ντουβάν Ζαπάτα.

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, ο Γιακουμάκης ς αρέσκεται στην προοπτική της Κρουζ Αζούλ και σύντομα το ενδιαφέρον του συλλόγου θα μετουσιωθεί στην πρόταση.

Οι συζητήσεις ανάμεσα σε όλες τις πλευρές θα ανοίξουν σύντομα και αναμένονται οι διαπραγματεύσεις για να δούμε αν θα υπάρξει deal και μετακίνηση του Γιακουμάκη στο Μεξικό για λογαριασμό της Κρουζ Αζούλ.



🔵🇲🇽 Cruz Azul are prepared to bid today for Giōrgos Giakoumakīs after Torino president Cairo rejected all the approaches for Duván Zapata.



Understand Giakoumakīs’ keen on the move to the Mexican side 🚂



Club to club talks to follow with Atlanta United. pic.twitter.com/qlcfr7h6HF