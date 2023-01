Έγραψε ιστορία με την φανέλα της Παρί ο Βεράτι

Ο Βεράτι που πρόσφατα ανανέωσε την συνεργασία του με την Παρί έως το 2026, έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Παρί, που φτάνει τις 400 συμμετοχές, μετά τον Ζαν-Μαρκ Πιλορζέ, ο οποίος έπαιξε 436 φορές για την γαλλική ομάδα μεταξύ 1975 και 1989.

Ο Ιταλός χαφ, ωστόσο δεν μπόρεσε να χαρεί το ξεχωριστό του επίτευγμα, αφού η Παρί ηττήθηκε με 3-1 από την Λανς, σε μια κάκιστη εμφάνιση για τους Παριζιάνους, που γνώρισαν την πρώτη τους ήττα την φετινή σεζόν στη Ligue 1.

Marco Verratti reaches the milestone of 𝟒𝟎𝟎 matches in the Paris colors! ✨❤️💙



Congratulations Marco! 👏#RCLPSG pic.twitter.com/NE3THn3fZA