Έστειλαν μήνυμα για τις απαγορεύσεις της FIFA οι Γερμανοί: έκλεισαν τα στόματά τους οι παίκτες!

Η «νάσιοναλμανσάφτ» είναι μια από τις επτά εθνικές ομάδες που είχε αποφασίσει ο αρχηγός να φέρει το περιβραχιόνιο στα χρόνια του ουράνιου τόξου ως μήνυμα συμπαράστασης στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Ωστόσο, η FIFA απείλησε με τιμωρία όποιον αρχηγό φορούσε τελικά αυτό το περιβραχιόνιο και έτσι οι εθνικές ομάδες έκαναν πίσω.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν τρόποι διαμαρτυρίας προς την λογοκρισία και τους περιορισμούς στην ελευθερία λόγου και πράξεων.

Έτσι, οι Γερμανοί διεθνείς πόζαραν πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Ιαπωνία, στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ του Κατάρ, έχοντας κλείσει το στόμα τους με το ένα χέρι.

«Με το περιβραχιόνιο θέλουμε να θέσουμε τις αξίες βάσει των οποίων κινούμαστε ως εθνική ομάδα: Διαφορετικότητα και αμοιβαίος σεβασμός. Το φωνάζουμε μαζί με άλλους λαούς. Δεν είναι πολιτικό μήνυμα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Πρέπει να είναι αυτονόητο. Δυστυχώς, ακόμα δεν είναι. Για αυτό το μήνυμα αυτό είναι τόσο σημαντικό για εμάς. Το να μας απαγορεύσετε το περιβραχιόνιο, είναι σαν να μας κλείνετε τα στόματα. Η στάση μας δεν αλλάζει» αναφέρει σε μήνυμά της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας.



#GER team photo after not being allowed to wear the OneLove 🏳️‍🌈 armband 🫢 pic.twitter.com/8zbq4IN2RG