Οικογενειακές ορθοπεταλιές!

Φανταστείτε μια περιπέτεια σε δύο τροχούς, ένα συναρπαστικό ταξίδι όπου όλη η οικογένεια μπορεί να κάνει μαζί, να εξερευνήσει τη γειτονιά, την πόλη, την εξοχή, ακόμα και ολόκληρη τη χώρα! Πάνω σε ένα ποδήλατο!

Οι ειδικοί συμφωνούν, η ποδηλασία είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα, μία ιδανική φυσική άσκηση και μία καλή αφορμή για μικρότερες ή μεγαλύτερες αποδράσεις από την καθημερινότητα μαζί με όλα τα μέλη της οικογένειας, μεγάλα και μικρά. Η ποδηλασία, άλλωστε, δεν γνωρίζει ηλικία αλλά δεν είναι μόνο διασκέδαση. Η κίνηση στους δύο τροχούς χαρίζει αυτοπεποίθηση στα παιδιά που μαθαίνουν πώς να κρατούν την ισορροπία τους, πώς να προσπερνούν εμπόδια με ασφάλεια και, κυρίως, στην αρχή να σηκώνονται μετά από κάθε πτώση. Το ποδήλατο είναι κάτι που σε συντροφεύει για όλη σου τη ζωή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι όταν μάθεις ποδήλατο, δεν το ξεχνάς ποτέ!

Για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, η ποδηλασία συμβάλει σημαντικά στη σωματική και ψυχική υγεία. Η τακτική άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και την κυκλοφορία του αίματος, τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνει το στρες. Επιπλέον, η ποδηλασία συμβάλλει στη βελτίωση του ύπνου και της διάθεσης. Βεβαίως, όλα αυτά πάντα με σημαντικότερο παράγοντα την ασφάλεια, τη χρήση κράνους και την τήρηση όλων των κανόνων κυκλοφορίας.

Ανεξάρτητα από το αν είστε φίλοι της ποδηλασίας εδώ και καιρό ή αν τώρα κάνετε τις…πρώτες ορθοπεταλιές σας, η άνοιξη που έρχεται επιφυλάσσει μία μοναδική ευκαιρία για να πάρετε το ποδήλατό σας και να εξερευνήσετε μία από τις πιο εντυπωσιακές γωνιές της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του θρυλικού ποδηλατικού αγώνα L’Etape Greece by Tour de France presented by SKODA 2024 που διοργανώνεται από την ΕΥ ΖΗΝ Greece και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Αρχαία Ολυμπία, στις 6 Απριλίου 2024, θα πραγματοποιηθεί το The Fun Ride - μια εύκολη, επίπεδη, μη ανταγωνιστική ποδηλατική διαδρομή μήκους μόλις 17 χιλιομέτρων, που απευθύνεται σε κάθε φίλο ποδηλάτη, ηλικίας τουλάχιστον εννέα ετών.

Οι λόγοι για να συμμετέχετε στο The Fun Ride είναι πολλοί. Όπως πολλές θα είναι και οι εκπλήξεις και οι παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες θα συνεχιστούν και «εκτός πίστας». Όσοι εγγραφούν στον αγώνα The Fun Ride, θα μπουν στην κλήρωση για ένα ολοκαίνουριο ηλεκτρικό ποδήλατο Moustache Lundi 27.3, αξίας 3.500 ευρώ, προσφορά της Kosmoride, το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για γρήγορες και οικονομικές μετακινήσεις εντός και εκτός πόλης. Παράλληλα, η διοργάνωση, θέλοντας να ενισχύσει την ποδηλατική κουλτούρα και τον αθλητισμό στην ευρύτερη περιοχή, προσφέρει 50% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Περιηγηθείτε στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και δημιουργήστε μοναδικές και πολύτιμες εμπειρίες για εσάς και τα μέλη της οικογένειας, αφήνοντας για λίγο πίσω την πίεση, το στρες και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Οι online εγγραφές για τον φετινό αγώνα θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 23 Μαρτίου 2024: https://ezgreece.gr/book/product/fun-ride-registration/

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συνδεθείτε με τη διοργάνωση στα social media:

Facebook: https://www.facebook.com/letapegreece

Instagram: https://instagram.com/letapegreece?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Πληροφορίες για το event θα δημοσιεύονται στο επίσημο site της διοργάνωσης, καθώς και στο site της ΕΥ ΖΗΝ Greece.

Δείτε στιγμιότυπα από το L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA 2023 στο: https://www.youtube.com/watch?v=_pEFlioI-yI