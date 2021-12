Πινγκ πονγκ: Ο 4ος ευρωπαϊκός τίτλος του Σγουρόπουλου ξεχώρισε το 2021

Ο τέταρτος ευρωπαϊκός τίτλος του Γιάννη Σγουρόπουλου και η συμμετοχή του Παναγιώτη Γκιώνη στους Ολυμπιακούς αγώνες ξεχώρισαν το 2021 στην ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση.

Η ομοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης αναφέρει:

Το γνώριζαν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό ότι και το 2021 θα κυλούσε μετ’ εμποδίων, κυρίως λόγω των ανεξέλεγκτων συνεπειών του κορωνοϊού. Η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση δεν γινόταν να ξεφύγει από τον κανόνα, μάλιστα στην αρχή του χρόνου βρισκόταν ήδη σε καραντίνα δύο μηνών. Η ταλαιπωρία συνεχίστηκε για πολύ καιρό ακόμα κι όμως το άθλημα όχι μόνο στάθηκε όρθιο και δυνατό, αλλά έφτασε σε νέες πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Τα πλατιά χαμόγελα και την περηφάνια τα χάρισε και πάλι κυρίως ο Γιάννης Σγουρόπουλος. Αυτό το μοναδικό, το χαρισματικό παιδί, που ολοκλήρωσε με έναν ακόμα θρίαμβο την καταπληκτική πορεία του στις νεαρές ηλικίες. Στο Σπα του Βελγίου αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό Νέων ανδρών για δεύτερη φορά μετά το 2019, ενώ συμπλήρωσε τέσσερις τίτλους στο αγώνισμα μέσα σε πέντε χρόνια ύστερα από τους διαδοχικούς στην εφηβική κατηγορία (2017, 2018)! Απερίγραπτος άθλος, έπος και το πιο δυνατό μήνυμα για το πόσα μπορεί να πετύχει αυτός ο αθλητής και ως άνδρας πια στη διεθνή σκηνή.

Σημαντικοί σταθμοί επίσης στη χρονιά η πρόκριση για το Τόκιο και η μετέπειτα παρουσία του Παναγιώτη Γκιώνη στους 5ους Ολυμπιακούς Αγώνες της ζηλευτής διαδρομής του. Και μπορεί η πολυπόθητη πρόκριση στη 16άδα να χάθηκε μέσα από τα χέρια και με πολύ στενάχωρο τρόπο, αλλά κι αυτό το αλησμόνητο «τηλεοπτικό» ματς με τον Κορεάτη Τζεούνγκ Γιουκ Σικ ήρθε να μας συγκινήσει και να μας δείξει το μεγαλείο του αθλητισμού.

Παρενθετικά στα αγωνιστικά δρώμενα επισημαίνουμε ως ξεχωριστές στιγμές και τις αλλαγές σε διοικητικό επίπεδο. Τον Μάρτιο ανέλαβε την προεδρία της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και με καθολική αποδοχή από τα σωματεία ο πρώην πρωταθλητής Ελλάδας Κώστας Παπαγεωργίου. Παράλληλα σηματοδότησε την αλλαγή εποχής, καθώς αποχώρησε ο Μανώλης Κολυμπάδης, γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια, που ήταν ο κύριος εκφραστής της σταθερής διοίκησης τεσσάρων δεκαετιών. Πριν από έναν μήνα δε, πέρασε στα κοινά του αθλήματος, ταυτόχρονα με την αγωνιστική του δράση και ο Παναγιώτης Γκιώνης. Ψηφίστηκε νέος γενικός γραμματέας της ομοσπονδίας. Γενικά ανανεώθηκε πολύ η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, το νέο σχήμα έδωσε το στίγμα του από τους πρώτους μήνες, μάλιστα τον Σεπτέμβριο υλοποίησε ένα από τα όνειρά του. Έπειτα από μεθοδικές κινήσεις η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εξασφάλισε τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Τοπ 16 ανδρών-γυναικών στη Θεσσαλονίκη και μετά από 17 χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας η χώρα μας φιλοξένησε ξανά ένα κορυφαίο event στη επιτραπέζια αντισφαίριση.

Τα γαλανόλευκα χρώματα είχαν διακρίσεις και στις μικρές ηλικίες κι αυτό ήταν επίσης ενθαρρυντικό όταν η οικονομική καχεξία αποτελεί το νούμερο πρόβλημα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. εδώ και αρκετά χρόνια. Στους Βαλκανικούς Αγώνες κατακτήθηκαν τρία χάλκινα μετάλλια: Από την εθνική ομάδα νέων, τον Σωκράτη Γιαννούτσο στο απλό νέων, τον ίδιο αθλητή και τον Αλέξανδρο Μαδέση στο διπλό νέων. Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων η Μαλαματένια Παπαδημητρίου έφτασε ένα βήμα από την κατάκτηση μεταλλίου στο διπλό νεανίδων (με συμπαίκτρια τη Ρουμάνα Σινγκεορζάν), ενώ στον νέο θεσμό των World Table Tennis Youth Contender ο μικρός Γιάννης Κιοσελόγλου κατέκτησε στο Βελιγράδι το ασημένιο μετάλλιο στο απλό αθλητών έως 11 ετών. Στις επιτυχίες βεβαίως και η ιστορική πρόκριση του 20χρονου Μάριου Χατζηκυριάκου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και η θετική εμφάνισή του αργότερα στην κλάση 6 όπου πήρε την 9η θέση.

Στο εσωτερικό ο Γιώργος Σταματούρος και η Κατερίνα Τόλιου αναδείχτηκαν πρωταθλητές Ελλάδας 2021 σε απλό και διπλό ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, αλλά το άσχημο ήταν ότι λόγω των επιδράσεων του κορωνοϊού η ΕΦΟΕπΑ υποχρεώθηκε ν’ ακυρώσει όλα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Με αλλαγές στο πρόγραμμα διεξήχθησαν πάντως, όλα τα ηλικιακά Πανελλήνια πρωταθλήματα.

Ας πάμε τώρα λίγο πίσω τον χρόνο για να θυμηθούμε τις σημαντικές στιγμές της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης το 2021:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Η χρονιά αρχίζει με τον χειρότερο τρόπο, καθώς στις 4 του μήνα πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς, στα 71 του χρόνια, ο Αλέκος Κωνσταντινόπουλος. Ακούραστος «εργάτης» του αθλήματος για πολλά χρόνια ο πατέρας των πρωταθλητών μας Γιώργου και Κωνσταντίνου ήταν μέχρι τον θάνατό του πρόεδρος της Εξελεγκτικής και μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και παράλληλα ταμίας στη διοίκηση του σωματείου Α.Σ. Το Γυμνάσιο.

Πρώτη φορά στα χρονικά του αθλήματος δημοσιεύονται αρχές Ιανουαρίου οι εβδομαδιαίοι διεθνείς πίνακες αξιολόγησης. Είναι η νέα δομή, που αποφάσισε να εφαρμόσει η παγκόσμια ομοσπονδία (ITTF). Ο Γκιώνης και η Τόλιου παραμένουν φυσικά οι κορυφαίοι Έλληνες κι εμφανίζονται στις θέσεις 49 και 143 αντίστοιχα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Καθώς στην Ελλάδα συνεχίζεται το lockdown στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και οι σοβαρές επιδράσεις από τον κορωνοϊό επηρεάζουν όλο τον κόσμο, αρχή του μήνα γίνεται γνωστό ότι λόγω covid ολοκληρώνεται πρόωρα η συνεργασία του Παναγιώτη Γκιώνη με τη Σαϊτάμα για την ιαπωνική επαγγελματική λίγκα 2020-2021.

Στις 24 Φεβρουαρίου ο νέος φορέας της ITTF, το World Table Tennis, ανακοινώνει το καλεντάρι ενός πρωτοεμφανιζόμενου θεσμού για τις νεαρές ηλικίες, των WTT Youth Contender. Πρώτη φορά εντάσσεται στο πρόγραμμα τέτοιων αγώνων η Ελλάδα, με τον Γυμναστικό Σύλλογο Φιλία να κάνει την αίτηση για την Ορεστιάδα και να εγκρίνεται για το χρονικό διάστημα από τη 1 έως τις 7 Οκτωβρίου 2021 στο κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς».

ΜΑΡΤΙΟΣ

Στις 13 Μαρτίου ο ομοσπονδιακός προπονητής Κωνσταντίνος Κωστόπουλος μεταβαίνει στις Μαλδίβες για να ζήσει μία διαφορετική πρόκληση. Αποδέχεται πρόταση από την ομοσπονδία του εξωτικού νησιωτικού κράτους για συμβόλαιο 6 μηνών και με άδεια άνευ αποδοχών από την ΕΦΟΕπΑ πηγαίνει στην πρωτεύουσα Μάλε για να βοηθήσει στην πρόοδο των νεαρών κυρίως αθλητών. Είναι η πρώτη φορά, που Έλληνας προπονητής της επιτραπέζιας αντισφαίρισης δέχεται πρόταση να πάει να δουλέψει στο εξωτερικό, σε ομοσπονδία ή σε σωματείο και την κάνει δεκτή.

Στις 14 του μήνα ο Γιάννης Σγουρόπουλος και η Κατερίνα Τόλιου αποκλείονται στην έναρξη του Παγκοσμίου Προολυμπιακού τουρνουά, στην Ντόχα του Κατάρ. Στον 1ο γύρο των δικών τους ταμπλό γνωρίζουν την ήττα από τον Πανγκ Γιεν Εν Κοέν από τη Σιγκαπούρη με 4-2 κι από την Όραβαν Παράνανγκ από την Ταϊλάνδη με 4-1 σετ αντίστοιχα.

Ο Παναγιώτης Γκιώνης είναι απευθείας στον 2ο γύρο του 3ου ταμπλό και αρχίζει με νίκες απέναντι στον Παντασάκ Τανβιριγιαβετσακούλ από την Ταϊλάνδη με 4-0 και τον Οράσιο Σιφουέντες από την Αργεντινή με 4-1 σετ. Στα ημιτελικά του ταμπλό, στις 15 Μαρτίου, λυγίζει με 4-3 σετ και τον Ρώσο Κιρίλ Σκάτσκοφ και πάει στον τελικό για πρόκριση στο Τόκιο.

Στις 16 του μήνα δίνει νέο αμφίρροπο ματς με τον Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ, χάνει με 4-2 σετ και παράλληλα χάνει την πρώτη ευκαιρία για το ολυμπιακό εισιτήριο. Την ίδια μέρα συνεχίζει στο στάδιο 2 και αποκλείει αρχικά τον Ρουμάνο Οβίντιου Ιονέσκου με 4-2 σετ. Μπαίνει στα ημιτελικά και ύστερα από συναρπαστικό ματς η πορεία του στο Παγκόσμιο Προολυμπιακό διακόπτεται στις 17 Μαρτίου από τον Άγγλο Λίαμ Πίτσφορντ με 4-3 σετ. Στον πάγκο κάθεται ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής.

Στις 20 του μήνα κι εν όψει των εκλογών της ΕΦΟΕπΑ στις 26 Μαρτίου κάνει αποχαιρετιστήρια τοποθέτηση ο απερχόμενος πρόεδρος Μανώλης Κολυμπάδης. Γενικός γραμματέας από τον Μάρτιο του 1982 έως τον Νοέμβριο του 2006, πρόεδρος από τον Οκτώβριο του 2008 έως τα τέλη Μαρτίου 2021, ο κορυφαίος παράγοντας κλείνει μία εποχή. Στη δήλωσή του τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι όλα αυτά τα χρόνια φρόντιζε να προοδεύσει το άθλημα ποσοτικά και ποιοτικά, να εξασφαλίσει κύρος και υπόσταση. «Το αν τα κατάφερα στα πεπραγμένα μου θα το κρίνουν οι φίλοι της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, πάντως κανένα από τα λάθη μου δεν έγινε από κακή προαίρεση».

Αλλαγή σελίδας, αναλαμβάνει πρόεδρος της ΕΦΟΕπΑ ο Κώστας Παπαγεωργίου

Στις 26 Μαρτίου ο Κώστας Παπαγεωργίου εκλέγεται νέος πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.. Με 49 σωματεία να παίρνουν μέρος στις αρχαιρεσίες συναντά καθολική αποδοχή και τίθεται επικεφαλής σ’ ένα διοικητικό συμβούλιο, που ανανεώνεται σε μεγάλο βαθμό. Ο εμβληματικός πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας ανδρών είναι ο μοναδικός υποψήφιος και το γκρουπ υποψηφίων του έχει και τη στήριξη του απερχόμενου προέδρου Μανώλη Κολυμπάδη, που συνεχίζει ως εκπρόσωπος στην ΕΟΕ. «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόλυτη αποδοχή, που μέσα από την εκλογική διαδικασία, έδειξαν στο πρόσωπό μου τα σωματεία-μέλη μας. Ελπίζω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους. Το σίγουροι είναι ότι θα προσπαθήσω με ανιδιοτέλεια και με όλες μου τις δυνάμεις να δικαιώσω τις προσδοκίες όλων των ανθρώπων του αθλήματος κι όλοι μαζί να πάμε το άθλημα ακόμη πιο μπροστά», δηλώνει ο Κώστας Παπαγεωργίου, που αναλαμβάνει την προεδρία τη μέρα των 42ων γενεθλίων του.

Την επόμενη μέρα συγκροτείται σε σώμα η νέα διοίκηση της ομοσπονδίας. Η σύνθεση του νέου 11μελούς Δ.Σ.: Πρόεδρος: Κώστας Παπαγεωργίου, Α’ αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Τέρπος, Β’ αντιπρόεδρος: Γεώργιος Λυγούρας, Γενικός Γραμματέας: Σωκράτης Παπασάβογλου, Ταμίας: Ξανθή Κιούφη, Πρόεδρος Τεχνικής Επιτροπής: Παναγιώτης Τζόβολος, Μέλη: Βλάσιος Γεωργίου, Μαρία Μοίρου, Ιωάννης Κορδούτης, Πολυξένη Στάθη, Χρήστος Τασιός. Το ΔΣ συμπληρώνεται με τον Παναγιώτη Γκιώνη, που είναι εκπρόσωπος των αθλητών.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Από τις 21 έως τις 25 του μήνα διεξάγεται στο Γκιμαράες της Πορτογαλίας το Προολυμπιακό τουρνουά της Ευρώπης και την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση εκπροσωπούν πάλι ο Γκιώνης, ο Σγουρόπουλος και η Τόλιου. Η τελευταία αποκλείεται στα γκρουπ στις 22 Απριλίου με ήττες 4-3 σετ από τη Σάρα Ντε Νούτε από το Λουξεμβούργο και 4-2 από την Τουρκάλα Σιμπέλ Αλτίνκαγια. Την ίδια μέρα γνωρίζει τον αποκλεισμό στα γκρουπ και ο Σγουρόπουλος. Νικάει με 4-0 σετ τον Λετονό Όλεγκς Καρτούζοφς, αλλά χάνει με 4-0 από τον Ισπανό Αλβάτο Ρόμπλες και 4-1 σετ από τον Λευκορώσο Αλεξάντρ Κάνιν και μένει 3ος.

Ο Γκιώνης αξιοποιεί τη δεύτερη ευκαιρία για την ολυμπιακή πρόκριση

Ο Γκιώνης είναι 3ο φαβορί, μετέχει κατευθείαν στο στάδιο 2 και χάνει από τον Ρόμπλες με 4-3. Παραμένει στο παιχνίδι της πρόκρισης από το στάδιο 3 και στις 24 του μήνα επικρατεί με 4-3 σετ του Σλοβάκου Λούμπομιρ Πίστεϊ για να μπει στα προημιτελικά. Εκεί επιβάλλεται του Ρουμάνου Ράρες Σίπος με 4-0 σετ και στον καθοριστικό αγώνα λυγίζει στις 25 Απριλίου τον Τσέχο Πάβεκ Σίρουτσεκ με 4-1 για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους 5ους Ολυμπιακούς Αγώνες της καριέρας του. Μαζί του σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση είναι ο Κώστας Βατσακλής.

Αργά το βράδυ στις 27 Απριλίου γυρίζει στην Αθήνα το τελευταίο μέρος της ελληνικής αποστολής με την τεράστια ικανοποίηση της παρουσίας της χώρας στην κορυφαία αθλητική εκδήλωση για 7η συνεχόμενη φορά. «Ήταν η πιο δύσκολη πρόκριση της καριέρας μου γιατί ήρθε με πολύ κόπο και πόνο. Νιώθω διπλή χαρά, καθώς εκτός από την προσωπική μου χαρά, νιώθω ότι είναι μια πρόκριση, η οποία έχει έρθει σε πολύ δύσκολους καιρούς», δηλώνει ο Γκιώνης. «Τη σκυτάλη από τον Κρεάνγκα πήρε ο Γκιώνης κι εκείνος με τη σειρά του πιστεύω ότι θα την παραδώσει στην επόμενη φουρνιά», υπογραμμίζει ο Βατσακλής, ενώ ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, που ακολουθεί στο Προολυμπιακό ως φυσιοθεραπευτής και βοηθός προπόνησης, σημειώνει: «Ήταν τρομερή εμπειρία. Το τουρνουά είχε δυσκολίες, ο Παναγιώτης πήγε με πόνους στο Γκιμαράες και ήταν αναγκαίο να υπάρχει παρουσία φυσιοθεραπευτή. Χάρηκα που συνέβαλα έστω και λίγο σε αυτή την επιτυχία του».

Στις 28 του μήνα η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει την απόφαση να ακυρώσει όλα τα διασυλλογικά πρωταθλήματα για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 με βάση τη συνεχιζόμενη καραντίνα και την έλλειψη πια των απαραίτητων χρονικών περιθωρίων. Τονίζει ότι προτίθεται να πραγματοποιήσει τα ηλικιακά Πανελλήνια πρωταθλήματα (σε ομαδικά και ατομικά αλλά χωρίς προκριματικές φάσεις), όταν ανοίξει πάλι η αθλητική δραστηριότητα.

ΜΑΪΟΣ:

Μετά από αναβολές λόγω του κορωνοϊού γίνεται κατευθείαν το τελικό στάδιο του Europe Cup γυναικών όπου μετέχουν οι Σάρισες. Οι αγώνες φιλοξενούνται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας το τριήμερο 6-8 του μήνα με την ομάδα της Φλώρινας να μένει στη φάση των «16» με ήττες 3-0 από την τσέχικη Χοντονίν και 3-1 από την ιταλική Κουάτρο Μόρι. Στα γκρουπ αποκλείεται και η ιταλική Νορμπέλο της Τόλιου.

Στις 15 Μαΐου επαναρχίζουν τα διεθνή τουρνουά μικρών ηλικιών και με τη νέα τους μορφή, τα WTT Contender. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου μετέχει στο Youth Contender της Πορτογαλίας στη Βίλα Ρεάλ και προκρίνεται στα ταμπλό στις κατηγορίες U17 και U19.

Στις 23 Μαΐου η Μπογκόρια του Παναγιώτη Γκιώνη ηττάται στο Γκντανσκ και τον τελικό των πλέι οφ της πολωνικής λίγκας με 3-1 από τη Ντζιάλντοβο. Στον καθοριστικό αγώνα για τον τίτλο ο πρωταθλητής μας έχει μία νίκη και μία ήττα.

Μετά την καραντίνα επιστρέφουν και τα προπονητικά καμπ επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (ETTU). Από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου διεξάγεται στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου το Eurotalents Pre-Selection camp για αθλητές και αθλήτριες έως 12 ετών και την Ελλάδα εκπροσωπούν οι κορυφαίοι στην παμπαιδική κατηγορία Χρυσοβαλάντης Σαμπαλής και Γεωργία Σπανού από τις Σάρισες Φλώρινας.

Τέλη Μαΐου η Παπαδημητρίου κάνει την πρεμιέρα για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση και στα Youth Star Contender. Μετέχει στο δυνατό τουρνουά της Τυνησίας και αποκλείεται στην πρώτη φάση στο απλό και το διπλό των αθλητριών έως 19 ετών.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Από τις 3 έως τις 5 του μήνα πραγματοποιείται στο Λάτσκο της Σλοβενίας το Παγκόσμιο Προπαραολυμπιακό τουρνουά κι από ελληνικής πλευράς μετέχει ο αθλητής της κλάσης 6 των ορθίων Μάριος Χατζηκυριάκος. Με την καθοδήγηση του ομοσπονδιακού τεχνικού Πολυχρόνη Πολίτση ο νεαρός πρωταθλητής μας κάνει καλή πρεμιέρα στο 4ο γκρουπ νικώντας τον Πολωνό Πιοτρ Μαντούρς με 3-0 σετ, στη συνέχεια χάνει από τον Βρετανό Ρόμπερτ Μάρτιν Πέρι με το ίδιο σκορ και πάει στο καθοριστικό ματς για πρόκριση στην επόμενη φάση με αντίπαλο τον Βόσνιο Χάρις Εμίνοβιτς. Εκεί επικρατεί στις 4 Ιουνίου με 3-2 σετ, όμως μένει έξω από τη συνέχεια Προολυμπιακού τουρνουά σε τριπλή ισοβαθμία με τον Πέρι και τον Εμίνοβιτς.

Στο WTT Youth Contender της Τσεχίας, στο Χάβιροφ, μετέχουν από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου τρεις πρωταθλήτριές μας. Η Μαλαματένια Παπαδημητρίου και η Χρυσή Φωτιάδου μπαίνουν στις θέσεις 17-32 τόσο στο Under 19 όσο και στο Under 17, ενώ η Δέσποινα Άμπα με νίκη και στα νοκ άουτ παίρνει τη 17η θέση στο απλό Under 15. Στην τεχνική καθοδήγηση των αθλητριών είναι ο προπονητής του Α.Σ.Ε.Α. Σάρισες Φλώρινας Λίβιου Πρεντόακα.

Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου γίνεται στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων σε ομαδικά και ατομικά. Στην πρώτη ενότητα παίρνουν τα χρυσά μετάλλια για την περίοδο 2020-2021 ο Δ.Α.Ο. Ταύρου στους παίδες και η Δύναμη Α.Σ. Λάρισας στις κορασίδες. Η ομάδα του Ταύρου παρατάσσει τους Ηρακλή Κερασίδη, Αλέξανδρο Αλεξόπουλο, Ανδρέα Καραμπελιά κι έχει προπονητή τον Αλέξη Αρσενιάδη. Στον τελικό νικάει με 3-0 τον Άτλαντα Αγίας Βαρβάρας. Στα κορίτσια η Δύναμη φτάνει στον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της με τις Λεμονιά Γκαϊντατζή, Στέλλα Τζαρίδου, Φωτεινή Δημητριάδη και Κατερίνα Αλεξούδη. Υπεύθυνος προπονητής είναι ο Γιάννης Σταύρου. Στον τελικό επικρατεί του ΠΑΟ Φυλής με 3-1.

Στις 21 του μήνα αναδεικνύονται και οι πρωταθλητές Ελλάδας στα ατομικά αγωνίσματα. Στο απλό παίδων παίρνει το χρυσό μετάλλιο ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος. Στον τελικό καταβάλλει με 3-2 σετ τον Ανδρέα Καραμπελιά. Στο απλό κορασίδων πάει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου η Λεμονιά Γκαϊντατζή, που στο καθοριστικό ματς κάμπτει τη Στέλλα Τζαρίδου με 3-1 σετ. Στο διπλό παίδων κατακτούν τον πανελλήνιο τίτλο ο Μάριος Κατσαπρακάκης και ο Ανδρέας Καραμπελιάς (Παράδεισος Αμαρουσίου/Δ.Α.Ο. Ταύρου) και στο διπλό κορασίδων η Λεμονιά Γκαϊντατζή και η Στέλλα Τζαρίδου.

Στις 22 Ιουνίου ανοίγει τις πύλες του τo Centralny Ośrodek Sportu Torwar της Βαρσοβίας για να φιλοξενήσει το (εξ αναβολής από το 2020) Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων ανδρών-γυναικών. Η Ελλάδα συμμετέχει με 4 αθλητές (Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Σταματούρος) και 3 αθλήτριες (Κατερίνα Τόλιου, Ελισάβετ Τέρπου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου), που αγωνίζονται υπό τις οδηγίες του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής ανδρών Κώστα Βατσακλή και του ομοσπονδιακού προπονητή της εθνικής γυναικών Γιώργου Καρύτσα αντίστοιχα.

Στο απλό ανδρών ο Σγουρόπουλος προκρίνεται στο κυρίως ταμπλό μέσα από δύο προκριματικές φάσεις, ενώ στο απλό γυναικών η Τόλιου περνάει τη διαδικασία των γκρουπ. Δίνουν «μάχες» και στον 1ο γύρο και αποκλείονται πολύ δύσκολα ο πρώτος από τον Γερμανό Πάτρικ Φρανζίσκα και η δεύτερη από την Πολωνή Ναταλία Μπαγιόρ. Ο Γκιώνης, που είναι απευθείας στο ταμπλό, κάμπτει αρχικά τον Ρώσο Λεβ Κάτσμαν με 4-1 και στις 25 Ιουνίου γνωρίζει την ήττα στους «32» από τον Σουηδό Τρουλς Μέρεγκαρντ με 4-3 σετ. Στα νοκ άουτ είχαν προχωρήσει επίσης η Τόλιου στο διπλό γυναικών με την Τουρκάλα Αλτίνκαγια και ο Γ. Κωνσταντινόπουλος με την Τέρπου στο διπλό μικτό.

Τα τρία χάλκινα μετάλλια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων

Στις 23 του μήνα αρχίζει στην Αλμπένα της Βουλγαρίας το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι έφηβοι Αλέξανδρος Μαδέσης, Κίμωνας Μήτκας, Σωκράτης Γιαννούτσος, Ευστάθιος Μανωλόπουλος, οι παίδες Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, Ανδρέας Καραμπελιάς, Κωνσταντίνος Μηλικούδης και οι κορασίδες Λεμονιά Γκαϊντατζή και Στέλλα Τζαρίδου. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι οι προπονητές Κώστας Μαδέσης και Ανέστης Καριοφυλλίδης. Στις 24 Ιουνίου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των εφήβων κατακτά το χάλκινο μετάλλιο νικώντας στον «μικρό» τελικό την Τουρκία με 3-2. Νωρίτερα έρχεται 1ο στον όμιλο, ξεπερνά στα προημιτελικά το Μαυροβούνιο με 3-1 και μένει εκτός τελικού με ήττα από τη Ρουμανία 3-1. Οι παίδες και οι κορασίδες αρκούνται στη 6η θέση. Στα ατομικά αγωνίσματα έρχονται στις 27 του μήνα δύο ακόμα χάλκινα μετάλλια. Ο Γιαννούτσος κατακτά την 3η θέση στο απλό, αλλά και στο διπλό με συμπαίκτη τον Μαδέση. Επίσης, στις θέσεις 5-8 πλασάρονται ο Καραμπελιάς στο απλό παίδων και η Γκαϊντατζή στο απλό κορασίδων.

Από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουνίου η Φλώρινα φιλοξενεί για δεύτερη σερί χρονιά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παμπαίδων-παγκορασίδων. Στο ομαδικό τον τίτλο κατακτούν ο Ποσειδών Λουτρακίου στα αγόρια και ο Πανιώνιος ΑΟ Χίου στα κορίτσια και είναι ο παρθενικός στην ιστορία τους. Ο Ποσειδών κάμπτει στον τελικό τις Σάρισες Φλώρινας με 3-1. Αγωνίζεται με τον Κώστα Φάκαρο και τον Γιάννη Κιοσελόγλου κι έχει προπονητή τον Χρήστο Τσαρσιταλίδη. Η ομάδα της Χίου καταβάλλει επίσης τις Σάρισες Φλώρινας στον τελικό με 3-2. Η προπονήτρια Ρούλα Λαμπρινίδη στηρίζεται στη Βασιλική Μπουλά και την Άντζελα Νούρε.

Στις 28 Ιουνίου κρίνονται οι τίτλοι στα ατομικά. Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Κιοσελόγλου και η Άντζελα Νούρε με δύο χρυσά μετάλλια. Στο απλό ο πρώτος νικάει στον τελικό τον Χρυσοβαλάντη Σαμπαλή από τις Σάρισες με 3-1 σετ. Στο διπλό κυριαρχεί με τον Κώστα Φάκαρο. Η Νούρε ξεπερνά στον τελικό του απλού τη Στέλλα Μαυροματάκη από τον ΟΑ Χανίων με 3-0 σετ. Στο διπλό επικρατεί με τη Βασιλική Μπουλά.

Στις 29 Ιουνίου ο Μάριος Χατζηκυριάκος εξασφαλίζει με wild card το δικαίωμα συμμετοχής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Τη στεναχώρια του από τον αποκλεισμό στο Προολυμπιακό τουρνουά διαδέχεται γρήγορα αυτή η ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση, καθώς η λεγόμενη Bipartite Commission Invitation της παγκόσμιας ομοσπονδίας επιλέγει να δώσει στον ανερχόμενο νεαρό πρωταθλητή μας τη μία από τις τρεις προσκλήσεις, που έχει στα χέρια της για την κλάση 6 των ορθίων.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Στις 3 του μήνα ο Γιώργος Μουχθής παίρνει την 3η θέση στο ομαδικό των κλάσεων 6-7 στο τουρνουά ατόμων με αναπηρίες της Τσεχίας, που διεξάγεται στην Οστράβα. Με συμπαίκτη τον Μπόμπι Σιμιόν συγκροτούν τη μικτή Ελλάδας/Ρουμανίας και αφού προχωρούν με τη 2η θέση από τον όμιλό τους καταφέρνουν να φτάσουν στο χάλκινο μετάλλιο.

Στις 8 Ιουλίου η Χριστίνα Φίλη ανακοινώνει ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση για ν’ αφοσιωθεί στην προπονητική. «Έπειτα από σχεδόν 33 χρόνια ενασχόλησης μου με το άθλημα ήρθε η ώρα και για μένα να αποσυρθώ από την ενεργό δράση. Τα χρόνια πολλά, οι αναμνήσεις αμέτρητες, ταξίδια ανά τον κόσμο, δάκρυα χαράς και λύπης παράλληλα, σχέσεις ζωής και εικόνες που δεν θα φύγουν ποτέ από το μυαλό μου όσα χρόνια και αν περάσουν!», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε γραπτή δήλωση η επί σειρά ετών διεθνής αθλήτρια, κάτοχος 8 πανελλήνιων τίτλων στο απλό γυναικών και 15 στο ομαδικό γυναικών.

Από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου πραγματοποιείται στη Μίκρα της Θεσσαλονίκης το Πανελλήνιο πρωτάθλημα της εφηβικής κατηγορίας. Στους τίτλους του ομαδικού φτάνουν το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ταύρου στους εφήβους και η Δύναμη Α.Σ. Λάρισας στις νεάνιδες. Το ΠΚΔΤ λυγίζει με 3-2 σε συγκλονιστικό τελικό τον Φάρο Αλεξανδρούπολης και πανηγυρίζει την τρίτη πρωτιά του στο αγώνισμα. Βασίζεται στους Ιάκωβο Αϊβατίδη, Αλέξανδρο Μαδέση, Παντελεήμονα Αϊβατίδη κι έχει στο κοουτσάρισμα τον Κώστα Μαδέση.

Η Δύναμη Λάρισας δίνει ιδανική συνέχεια στο χρυσό μετάλλιο, επίσης για τη σεζόν 2020-2021, που είχε πάρει στις κορασίδες. Στον τελικό νικάει τις Σάρισες Φλώρινας με 3-1. Εμφανίζει στο ρόστερ τις Λεμονιά Γκαϊντατζή, Δήμητρα Πετσίβα, Στέλλα Τζαρίδου, Κατερίνα Αλεξούδη κι έχει κόουτς τον Γιάννη Σταύρου.

Στις 12 του μήνα ο Αλέξανδρος Μαδέσης κρατά τα σκήπτρα στο απλό εφήβων, ενώ η Χρυσή Φωτιάδου αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ελλάδας στο απλό νεανίδων. Στον τελικό ο 16άχρονος Μαδέσης καταβάλλει τον Κίμωνα Μήτκα από τον Φάρο Αλεξανδρούπολης με 4-1 σετ. Η 17χρονη αθλήτρια των Σαρισών Φλώρινας πανηγυρίζει τον πρώτο της πανελλήνιο τίτλο στο απλό νικώντας στον τελικό με 4-3 σετ τη Μαλαματένια Παπαδημητρίου του ΓΑΟ Πειραιά. Ο Μαδέσης ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στο διπλό με τον συμπαίκτη του στο Π.Κ.Δ.Τ. Ιάκωβο Αϊβατίδη, ενώ και η Φωτιάδου έχει δεύτερο χρυσό στο διπλό νεανίδων με τη 15άχρονη Δέσποινα Άμπα από το ίδιο σωματείο.

Στις 15 Ιουλίου πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη πολύ σημαντική συνάντηση του νέου προέδρου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Κώστα Παπαγεωργίου με τον Ρώσο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος (ΕΤΤU) Ιγκόρ Λεβίτιν. Σε εξαιρετικό κλίμα συζητείται η ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία για ανάληψη διεθνών αγώνων από την ελληνική ομοσπονδία, γι’ αυτό γίνεται και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης.

Δύο μέρες μετά η Ελλάδα πλησιάζει πάρα πολύ στο να αναλάβει κορυφαία διοργάνωση της ηπείρου, καθώς η ETTU γνωστοποιεί μέσα από την ιστοσελίδα της ότι σχεδιάζει ν’ αναθέσει το φετινό Ευρωπαϊκό Τοπ 16 ανδρών και γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Το σπουδαίο ατομικό τουρνουά με τους καλύτερους αθλητές και τις καλύτερες αθλήτριες της Ευρώπης, προγραμματίζεται για το γυμναστήριο της ΧΑΝΘ το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου.

Στις 22 Ιουλίου οριστικοποιούνται τα πολύ ευχάριστα νέα: Η ETTU ανακοινώνει ότι αναθέτει το Ευρωπαϊκό Τοπ 16 του 2021 στην Ελλάδα. Η μεθοδική προσπάθεια της ΕΦΟΕπΑ αμέσως μόλις άφησε τη διοργάνωση το Μοντρό της Ελβετίας, φέρνει αποτέλεσμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση του αθλήματος εμπιστεύεται τη χώρα μας, που διεξάγει ξανά σπουδαίους διεθνείς αγώνες μετά από 17 χρόνια.

Σε δύο δόσεις, λόγω κορωνοϊού, γίνεται τον Ιούλιο στο Βαραζντίν της Κροατίας το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων 2021. Από τις 18 έως τις 24 του μήνα αγωνίζονται οι έφηβοι και οι νεάνιδες (Under 19). Από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου είναι η σειρά των παίδων και των κορασίδων (Under 15). Στην πρώτη ελληνική αποστολή μετέχουν οι αθλητές Αλέξανδρος Μαδέσης, Κίμων Μήτκας, Ιάκωβος Αϊβατίδης, Σωκράτης Γιαννούτσος, οι αθλήτριες Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Χρυσή Φωτιάδου, Μαρία Δημητρίου και οι τεχνικοί υπεύθυνοι Κώστας Μαδέσης και Γιώργος Καρύτσας αντίστοιχα. Στο δεύτερο κομμάτι αγωνίζονται οι παίδες Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, Ανδρέας Καραμπελιάς, Κώστας Μηλικούδης με τεχνικό υπεύθυνο τον Ανέστη Καριοφυλλίδη και οι κορασίδες Λεμονιά Γκαϊντατζή, Στέλλα Τζαρίδου, Δέσποινα Άμπα με υπεύθυνο προπονητή τον Γιάννη Σταύρου.

Στο ομαδικό οι νεάνιδες τερματίζουν στις θέσεις 19-20, οι έφηβοι στις 25-26, οι παίδες στην 30η θέση, ενώ οι κορασίδες αρκούνται στις θέσεις 19-20 και υποβιβάζονται στη 2η κατηγορία της Ευρώπης. Στα ατομικά το καλύτερο πλασάρισμα σημειώνει η Παπαδημητρίου στο διπλό νεανίδων, όπου με συμπαίκτρια τη Ρουμάνα Ιοάνα Σινγκεoρζάν φτάνουν στις θέσεις 5-8. Μένουν στις λεπτομέρειες μάλιστα, εκτός μεταλλίων, καθώς χάνουν ματς μπολ στον καθοριστικό προημιτελικό κόντρα στις Άννα Μπρίσκα/Ζουζάνα Βιέλγκος από την Πολωνία (ήττα με 3-2 σετ). Στο U15 η Γκαϊντατζή καταφέρνει να μπει στις θέσεις 17-32 του απλού.

Ο αβάσταχτος τρόπος αποκλεισμού του Γκιώνη στο Τόκιο

Στις 24 Ιουλίου ο Παναγιώτης Γκιώνης αρχίζει την προσπάθειά του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στον 1ο γύρο αποκλείει με σπουδαία εμφάνιση τον Σέρβο Ζολτ Πέτε με 4-0 σετ. Στον 2ο γύρο δείχνει ξανά σταθερό πρόσωπο και νικάει τον Αιγύπτιο Αχμέντ Σαλέχ με 4-1 σετ.

Στους 27 Ιουλίου ο κορυφαίος Έλληνας πινγκπονίστας τα δίνει όλα για να βρεθεί πρώτη φορά στους «16» ενός Ολυμπιακού τουρνουά. Αποδίδει εξαιρετικά κόντρα στο νούμερο 10 του απλού, τον Κορεάτη Τζεούνγκ Γιουκ Σικ, φτάνει να προηγηθεί με 3-1 σετ και 10-4 στους πόντους κι όμως φεύγει από το τραπέζι με σκυμμένο το κεφάλι! Σε απίστευτο αγώνα, που κρατά 1 ώρα και 17 λεπτά και καθηλώνει χιλιάδες φιλάθλους μέσα από τη μετάδοση της ΕΡΤ, ο Γκιώνης χάνει συνολικά οκτώ ματς μπολ και τελικά την πρόκριση με 4-3 σετ για να δηλώσει χαρακτηριστικά λίγα λεπτά μετά ότι θα κάνει τρεις ημέρες να κοιμηθεί… Στον πάγκο και σε αυτό το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού έχει τον Κώστα Βατσακλή.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Νέα παρουσία της ελληνικής επιτραπέζιας αντισφαίρισης σε προπονητικό καμπ επιλογών Under 12 της ETTU για το 2021. Τέσσερις πρωταγωνιστές του τελευταίου Πανελληνίου παμπαιδικού πρωταθλήματος ο Γιάννης Κιοσελόγλου και ο Κώστας Φάκαρος του Ποσειδώνα Λουτρακίου, η Βασιλική Μπουλά και η Άντζελα Νούρε από τον Πανιώνιο Α.Ο. Χίου μετέχουν στο Eurotalents Pre-Selection Camp II της Ουγγαρίας, που γίνεται στην κωμόπολη Κισκουνφελεγκιχάζα από τις 9 μέχρι τις 15 Αυγούστου. Αφήνουν θετικές εντυπώσεις, μάλιστα ο Φάκαρος και η Μπουλά επιλέγονται από την αρμόδια επιτροπή της ETTU για το φετινό final Eurotalents Selection Camp του Οκτωβρίου. Στο πλευρό των παιδιών είναι οι προπονητές Χρήστος Τσαρσιταλίδης (Ποσειδώνα) και Ρούλα Λαμπρινίδη (Πανιωνίου).

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος η εθνική γυναικών έχει έντονη παρουσία στο διεθνές όπεν της Τσεχίας, που διεξάγεται στο Όλομουτς στο διάστημα 21-25 Αυγούστου. Τεστάρουν την κατάστασή τους οι Κατερίνα Τόλιου, Κωνσταντίνα Παρίδη, Ελισάβετ Τέρπου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα και Αλίκη Κιούφη και τις κοουτσάρει ο Γιώργος Καρύτσας. Η Τόλιου μπαίνει στη 16άδα του απλού γυναικών (γνωρίζει φυσιολογική ήττα από το νούμερο 1 του τουρνουά, τη Γιανγκ Σιαοσίν από το Μονακό), ενώ στους αγώνες για αθλήτριες έως 21 ετών η Παπαδημητρίου και η Τέρπου πλασάρονται στις θέσεις 9-16.

Το ονειρεμένο ταξίδι του Χατζηκυριάκου στους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Στις 25 Αυγούστου ο Μάριος-Κανέλλης Χατζηκυριάκος αρχίζει το «μαγικό» ταξίδι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Για το 1ο γκρουπ της κλάσης 6 των ορθίων πλησιάζει την έκπληξη απέναντι στον Ισπανό Αλβάρο Βαλέρα, νούμερο 1 της κατηγορίας στην παγκόσμια κατάταξη, ώσπου ηττάται με 3-2 σετ.

Δύο μέρες μετά ο 20άχρονος πρωταθλητής φτάνει σε μεγάλη επιτυχία. Με τρομερή ανατροπή από 0-2 πίσω στα σετ καταβάλλει τον Χιλιανό Κριστιάν Ντετόνι με 3-2 και προκρίνεται ως 2ος από το 1ο γκρουπ στους 10 καλύτερους του Παραολυμπιακού τουρνουά στην κλάση 6. Με τη νίκη του δημιουργείται τριπλή ισοβαθμία. Ο Ντετόνι παίρνει την 1η θέση στο γκρουπ με συντελεστή +2 από τα δύο παιχνίδια του (5 σετ υπέρ και 2 κατά) και ο Χατζηκυριάκος τον ακολουθεί στον γύρο των «16» με συντελεστή 0 (5-5 στα σετ, καθώς είχε χάσει 3-2 στην πρεμιέρα από τον Βαλέρα).

Το ίδιο βράδυ ο Χατζηκυριάκος ολοκληρώνει την πορεία του στο Παραολυμπιακό τουρνουά με ήττα 3-0 σετ από τον Κινέζο Τσεν Τσάο. Μένει εκτός 8άδας και παίρνει την απόλυτα τιμητική 9η θέση. Στην τεχνική καθοδήγηση έχει τον ομοσπονδιακό Πολυχρόνη Πολίτση, ο οποίος μετά τους Παραολυμπιακούς της Αθήνας, όπου είχε αγωνιστεί στην κλάση 6, μετέχει περήφανα και ως προπονητής στον κορυφαίο θεσμό.

Στις 27 Αυγούστου η εθνική μας ομάδα γυναικών αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2021. Στο Βελιγράδι μετέχει στα προκριματικά της β’ κατηγορίας, μαζί με άλλες 13 χώρες διεκδικεί ένα από τα συνολικά πέντε εναπομείναντα «εισιτήρια» των γυναικών και τα καταφέρνει μια χαρά. Στην πρεμιέρα επικρατεί 3-0 της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, την επόμενη μέρα νικάει και την Τουρκία με 3-2 κι εξασφαλίζει την πρωτιά στο 1ο γκρουπ και την πρόκριση στα τελικά της Ρουμανίας. Ο προπονητής Γιώργος Καρύτσας χρησιμοποιεί τις Κατερίνα Τόλιου, Κωνσταντίνα Παρίδη, Μαλαματένια Παπαδημητρίου κι έχει επίσης στην αποστολή την Ελισάβετ Τέρπου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Αρχές Σεπτεμβρίου η Παπαδημητρίου αγωνίζεται στο κροατικό WTT Youth Contender του Βαραζντίν και πλασάρεται στις θέσεις 5-8 του απλού για τις αθλήτριες έως 17 ετών. Χάνει δε, στα… σημεία με 3-2 σετ από τη Ρουμάνα πρωταθλήτρια Ευρώπης φέτος στο ομαδικό νεανίδων Έλενα Ζαχαρία.

Στον ίδιο θεσμό έρχεται στις 8 Σεπτεμβρίου ένα πολύ άσχημο νέο για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Ανακοινώνεται ότι ακυρώνεται το WTT Youth Contender της Ορεστιάδας, που επρόκειτο να διεξάγει ο Γ.Σ. Φιλία από τη 1 έως τις 7 Οκτωβρίου. Αιτία οι λίγες δηλώσεις συμμετοχής, ειδικά στις κατηγορίες των κοριτσιών και παρά την παράταση στη σχετική προθεσμία, με τις επιδράσεις του κορωνοϊού να παίζουν τον ρόλο τους.

Το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Σεπτεμβρίου διεξάγεται στην ομοσπονδιακή αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών ως τελευταία διοργάνωση για την περίοδο 2020-2021. O Γιώργος Σταματούρος και η Κατερίνα Τόλιου φορούν από δύο χρυσά μετάλλια στον λαιμό τους. Ο αθλητής του Ολυμπιακού, στον σημαντικότερο τίτλο της καριέρας του, επικρατεί στον τελικό του Γιώργου Κωνσταντινόπουλου του Παναθηναϊκού με 4-3 σετ. Επιπλέον κυριαρχεί στο διπλό ανδρών με τον Τάσο Ρηνιώτη, επίσης του Ολυμπιακού. Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού κατακτά τον 4ο τίτλο της στο απλό και στον τελικό ξεπερνά τη συμπαίκτριά της στο αθηναϊκό σωματείο Ελισάβετ Τέρπου με 4-2 σετ. Στο διπλό γυναικών η Τόλιου και η Κωνσταντίνα Παρίδη του Ολυμπιακού διατηρούν τα πρωτεία για 3η χρονιά. Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα είναι και φέτος αφιερωμένο στη μνήμη του επί σειρά ετών μέλους της διοίκησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και εφόρου του Πέρα Αθηνών, Δάμωνα Δαμιανίδη.

Ο μεγάλος στόχος ενός διεθνούς event γίνεται πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη

Φτάνει η μεγάλη στιγμή για την ΕΦΟΕπΑ, που στο διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου διοργανώνει στο γυμναστήριο «Μίμης Τσικίνας» της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης το Pomegranate Europe Top 16 Cup. Με άριστη οργάνωση, με κόσμο στις εξέδρες, με όλες τις τιμές για τον μεγάλο θεσμό, που συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής. Από ελληνικής πλευράς αγωνίζονται οι κορυφαίοι της παγκόσμιας κατάταξης Παναγιώτης Γκιώνης και Κατερίνα Τόλιου και στο νοκ άουτ σύστημα χάνουν στον 1ο γύρο. Ο Γκιώνης από τον Γάλλο Σιμόν Γκοζί με 4-1 σετ και η Τόλιου από την Ουγγαρέζα Τζορτζίνα Πότα με 4-2. Τα δύο τρόπαια πάνε στη Γερμανία. Επικρατούν ο Πάτρικ Φρανζίσκα (4-1 σετ στον τελικό τον Πορτογάλο Μάρκος Φρέιτας) και η Νίνα Μίτελχαμ (4-1 στον τελικό τη Γιου Φου από την Πορτογαλία) με τους αγώνες της δεύτερης ημέρας να καλύπτονται ζωντανά από την ΕΡΤ.

Ο πρόεδρος της ETTU Ιγκόρ Λεβίτιν συγχαίρει την ΕΦΟΕπΑ και όλους τους συντελεστές και κάνει λόγο για απόλυτα πετυχημένη διοργάνωση, που αφήνει περιθώρια για ν’ αναλάβει ξανά η χώρα μας μεγάλο ευρωπαϊκό event. Ο πρόεδρος της ΕΦΟΕπΑ Κώστας Παπαγεωργίου υπογραμμίζει ότι πραγματοποιείται ένα όνειρο και πως «η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Τοπ 16 δίνει ώθηση στην ομοσπονδία για την πολύ δύσκολη συνέχεια».

Στις 21 του μήνα ο Μανώλης Κολυμπάδης ανανεώνει τη θητεία του ως γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη διοίκηση του Σπύρου Καπράλου. Ο πρώην πρόεδρος και γενικός γραμματέας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και σημερινός εκπρόσωπός της στην ΕΟΕ είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση στις αρχαιρεσίες και λαμβάνει 28 ψήφους σε σύνολο 29.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 3 Οκτωβρίου διεξάγεται στην Κλουζ Ναπόκα της Ρουμανίας η τελική φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ομαδικού. Στην ομάδα των ανδρών είναι οι Γιάννης Σγουρόπουλος, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Νίκος Αντωνιάδης και στην τεχνική καθοδήγηση ο Κώστας Βατσακλής. Το συγκρότημα των γυναικών αποτελούν οι Κατερίνα Τόλιου, Κωνσταντίνα Παρίδη, Ελισάβετ Τέρπου, Δήμητρα-Θωμαΐς Τσεκούρα και στον πάγκο βρίσκεται ο Γιώργος Καρύτσας.

Η εθνική ανδρών (που είχε προκριθεί κατευθείαν στα τελικά) στερείται τις υπηρεσίες του τραυματία Γκιώνη και με ανανεωμένη ομάδα μένει 3η στο 2ο γκρουπ. Κάμπτεται αρχικά με 3-2 σε ντέρμπι με το Βέλγιο (με δύο νίκες ο Σγουρόπουλος) κι έπειτα με 3-0 από τη Σουηδία. Στην 3η θέση του 7ου γκρουπ περιορίζεται και η εθνική γυναικών, που χάνει 3-1 από το Λουξεμβούργο (η νίκη από την Τέρπου) και 3-0 από τη Ρωσία.

Στις 28 Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα Ασίας και για πρώτη φορά στα χρονικά φιλοξενεί και δύο Έλληνες προπονητές. Στην Ντόχα συναντώνται ο Ντανιέλ Τσιόκας για την εθνική ομάδα ανδρών του Κατάρ και ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος για τις Μαλδίβες. Ο Τσιόκας, καταξιωμένος διεθνής αθλητής του πολύ κοντινού παρελθόντος, υπογράφει μέσα στον Σεπτέμβριο συμβόλαιο με την ομοσπονδία του Κατάρ. Ο Κωστόπουλος, τέως ομοσπονδιακός τεχνικός στο ΣΕΦ, κοουτσάρει πρώτη φορά μετά από έξι μήνες τους αθλητές και τις αθλήτριες στις Μαλδίβες. Σε ένα ματς του απλού ανδρών μάλιστα, τίθενται και… αντίπαλοι οι δύο προπονητές.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Το τριήμερο 1 με 3 του μήνα γίνονται οι αγώνες των αγοριών στο WTT Youth Contender του Βελιγραδίου κι επιφυλάσσουν διάκριση για τα ελληνικά χρώματα. Ο Λουτρακιώτης Γιάννης Κιοσελόγλου κατακτά τη 2η θέση στους αθλητές έως 11 ετών στην πρώτη του κιόλας συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά. Ο σημερινός πρωταθλητής Ελλάδας του απλού παμπαίδων ξεδιπλώνει το ταλέντο του, προχωρά με σπουδαίες εμφανίσεις και τρεις νίκες στον τελικό και χαρίζει πρωτόγνωρη επιτυχία για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση στη συγκεκριμένη ηλικία αυτού του θεσμού (πρώην Global Junior Circuit). Στον τελικό χάνει με 3-0 σετ από τον Ούγγρο Μαρκ Γκέργκελι, 1ο φαβορί της κατηγορίας. Πολύτιμες εμπειρίες μαζεύει και ο Γιάννη Κούτρα, επίσης αθλητής του Ποσειδώνα Λουτρακίου, αγωνιζόμενος στις ηλικιακές κατηγορίες U13 και U15 και στον πάγκο των δύο παιδιών κάθεται ο προπονητής του σωματείου Τάκης Τσαρσιταλίδης. Στο σέρβικο τουρνουά παίρνει μέρος και ο πρωταθλητής Ελλάδας του απλού νέων Αλέξανδρος Μαδέσης, που μπαίνει στις θέσεις 9-16 του απλού U17. Τον κοουτσάρει ο πατέρας του και προπονητής του στην ΑΕΚ, Κώστας.

Τέσσερις ημέρες μετά ο Κιοσελόγλου εμφανίζεται στο νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης αθλητών έως 11 ετών. Πρώτη χρονιά δημιουργείται αυτή η κατηγορία και στην είσοδό του στο διεθνές ranking list ο μικρός διεθνής πηγαίνει τόσο ψηλά χάρη στο ασημένιο μετάλλιο στο Βελιγράδι. Επίσης μετά το WTT Youth Contender της Σερβίας κάνει βαθμολογικό άλμα ο Μαδέσης. «Κερδίζει» 122 θέσεις στην κατηγορία U17 και 256 στην U19.

Από τις 10 έως τις 16 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Ότοτσεκ της Σλοβενίας το τελικό Eurotalents Selection Camp U-13 2021 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του αθλήματος, όπου μετέχουν η Βασιλική Μπουλά και ο Κώστας Φάκαρος έχοντας επιλεγεί από τους αρμόδιους της ETTU δύο μήνες πριν, στην Ουγγαρία. Οι πρωταθλητές της παμπαιδικής κατηγορίας (ως αθλητές πια του Ωρίωνα Χίου και του ΑΚ Ζωγράφου αντίστοιχα) έχουν τη χαρά και την περηφάνια να βρίσκονται μέσα στους καλύτερους του φετινού αναπτυξιακού προγράμματος της ETTU, γεμίζουν τις αποσκευές τους με νέες πολύτιμες παραστάσεις και αφήνουν πάλι καλά δείγματα γραφής. Επικεφαλής της αποστολής είναι οι γονείς της Μπουλά. Η προπονήτρια του Ωρίωνα Χίου Ρούλα Λαμπρινίδη και ο σύζυγός της Σπύρος Μπουλάς, που βοηθάει πάντοτε σε όλα τα ταξίδια της οικογένειας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Στις 7 Νοεμβρίου γίνονται αντίπαλοι στη Βαρσοβία ο Γκιώνης και ο Σγουρόπουλος για το στάδιο 2 του Τσάμπιονς Λιγκ 2021-2022. Αυτός, που χαμογελά και μάλιστα διπλά είναι ο νεότερος από τους δύο κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Σε πολύ θεαματικό παιχνίδι ο Σγουρόπουλος καταβάλλει τον Γκιώνη με 3-1 σετ και παράλληλα η ομάδα του, η Νόι Ουλμ, κάμπτει με 3-1 την πολωνική Μπογκόρια και προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης με τη 2η προνομιούχο θέση από το 4ο γκρουπ. Το γερμανικό κλαμπ ολοκληρώνει τους αγώνες του στο γκρουπ με δύο νίκες και μία ήττα (σ.σ. ο Σγουρόπουλος στην πρεμιέρα επικρατεί εντυπωσιακά με 3-0 σετ και απέναντι στο νούμερο 6 του κόσμου, τον Λιν Γιουν Τζου της Όρενμπουργκ από την Ταϊπέι), ενώ η Μπογκόρια μένει 3η με μία νίκη και δύο ήττες και συνεχίζει την ευρωπαϊκή της παρουσία στο Europe Cup.

Το δυσάρεστο των συναρπαστικών αγώνων στην Πολωνία είναι ότι παθαίνει υποτροπή στον τραυματισμό του στον αχίλλειο ο Γκιώνης. Οι γιατροί, πέρα από την έντονη θεραπευτική αγωγή, του συνιστούν μεγάλο διάστημα ξεκούρασης και ο 41χρονος αμυντικός μένει έξω και από το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων του Χιούστον.

Το έπος του Σγουρόπουλου στο Ευρωπαϊκό Under 21

Από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου διεξάγεται στο Σπα του Βελγίου το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αθλητών έως 21 ετών και οδηγεί σε νέες μεγάλες συγκινήσεις για τα ελληνικά χρώματα. Ο τεράστιος Γιάννης Σγουρόπουλος, που είναι νούμερο 3 των αγώνων, κατακτά τον δεύτερο ευρωπαϊκό τίτλο του στο απλό U21 και τον τέταρτο συνολικά από το 2017 στις νεαρές ηλικίες (προηγήθηκαν εκείνη στο απλό εφήβων)! Συναρπάζει και τρελαίνει κόσμο με την απόδοσή του και τις ανατροπές του στο Centre Sportif de Warfaaz και γράφει νέα «χρυσή» σελίδα στα επιτεύγματά του.

Η φοβερή πορεία του αρχίζει από το 3ο γκρουπ του σταδίου 2, όπου κυριαρχεί με νίκες 4-0 σετ επί του Νορβηγού Μπόργκαρ Χάουγκ, 4-2 επί του Ρώσου Μαξίμ Γκρέμπνεφ και 4-0 επί του Ολλανδού Γκαμπριέλιους Καμάρα. Στη 16άδα νικά 4-3 με σπουδαία ανατροπή τον Ιταλό Κάρλο Ρόσι. Στο 7ο σετ είναι πίσω με 3-8 και πανηγυρίζει τη νίκη. Στα προημιτελικά αποκλείει με 4-1 σετ τον Γάλλο Μπαστιέν Ρεμπέρ και στα ημιτελικά τον Ρώσο Λεβ Κάτσμαν με 4-3 και νέα αδιανόητη ανατροπή από 0-3 σετ! Ο τελικός της 14ης Νοεμβρίου με αντίπαλο τον Ρώσο Μαξίμ Γκρέμπνεφ είναι συγκλονιστικός και διαρκεί μία ώρα. Ο Σγουρόπουλος είναι και πάλι αυτός, που θα επικρατήσει με 4-3 και μαζί με τον προπονητή των μεγάλων επιτυχιών Κώστα Βατσακλή παίρνουν στα χέρια τους την ελληνική σημαία για να τη δείξουν περήφανοι στα πέρατα του κόσμου.

Στο Σπα κάνει τη δεύτερη συμμετοχή της στον θεσμό η Ελισάβετ Τέρπου. Αρχίζει την προσπάθειά της με δύο νίκες και μία ήττα και πετυχαίνει τον βασικό της σκοπό να προκριθεί από τον όμιλό της στο στάδιο 2 του απλού (χάνει μάλιστα σε ισοβαθμία την πρωτιά). Αποκλείεται σε άλλο όμιλο, στη φάση των «32», κάνοντας πάντως νέες αξιόλογες εμφανίσεις. Ο Βατσακλής ήταν και στη δική της τεχνική καθοδήγηση.

Με τα τέσσερα χρυσά μετάλλια ο Σγουρόπουλος γίνεται ο πιο παραγωγικός αθλητής όλων των εποχών στο απλό των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων νεαρών ηλικιών (ξεπερνώντας παίκτες-θρύλους όπως τον Γερμανό Μπολ, τον Σουηδό Βάλντνερ και τον Λευκορώσο Σαμσόνοφ) και είναι ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής σε οποιοδήποτε άθλημα στις μικρές κατηγορίες. «Είμαι πολύ χαρούμενος, που κλείνω την τελευταία μου χρονιά στους Νέους άνδρες με αυτό το χρυσό μετάλλιο. Το ήθελα πολύ. Το αφιερώνω πρώτα απ’ όλα στην οικογένειά μου. Θέλω να το μοιραστώ επίσης με τον προπονητή μου Κώστα Βατσακλή, που είναι κοντά μου συνέχεια, με έχει βοηθήσει και θα με βοηθάει πάντα, όπως επίσης με όλο τον κόσμο που πίστεψε σε μένα και με υποστήριζε», θα πει στην επιστροφή ο Ελευσίνιος άσος, που δέχεται και τα συγχαρητήρια του υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

Στις 19 Νοεμβρίου η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ανακοινώνει αλλαγή στην προεδρία της ΤεχνικήςΕπιτροπής της. To διοικητικό συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση του Παναγιώτη Τζόβολου από τη συγκεκριμένη θέση και εκλέγει νέο πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής τον γενικό γραμματέα της ομοσπονδίας Σωκράτη Παπασάβογλου.

Το διήμερο 20 και 21 του μήνα γίνεται στην ομοσπονδιακή αίθουσα του ΣΕΦ το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Νέων ανδρών-Νέων γυναικών για την περίοδο 2021-2022. Την πρωτιά στο απλό κατακτούν ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Χρυσή Φωτιάδου. Ο 16άχρονος αθλητής της ΑΕΚ ξεπερνά στον τελικό τον 17χρονο Σωκράτη Γιαννούτσο του Ολυμπιακού με 4-2 σετ και δίνει εντυπωσιακή συνέχεια στους αλλεπάλληλους τίτλους του στο απλό από το 2020 σε παίδες και εφήβους (2). Η 17χρονη αθλήτρια της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης από τη Φλώρινα νικάει στον τελικό τη συνομήλική της Μαλαματένια Παπαδημητρίου του Τελαμώνα Σαλαμίνας με 4-1 σετ και συμπληρώνει ιδανικά το χρυσό μετάλλιο του Ιουλίου στο απλό νεανίδων. Στο διπλό Νέων ανδρών αναδεικνύονται πρωταθλητές Ελλάδας ο Σωκράτης Γιαννούτσος και ο Ιάσονας Κορδούτης (Ολυμπιακός/Παναθηναϊκός), ενώ στο διπλό Νέων γυναικών επανέρχονται στην κορυφαία διάκριση η Ιωάννα Γερασιμάτου (ΑΕΚ) και η Χρυσή Φωτιάδου μετά την περσινή απουσία του αγωνίσματος. Έπειτα από 12 χρόνια επανέρχεται στο πρόγραμμα το διπλό μικτό και το χρυσό μετάλλιο παίρνουν ο Γιαννούτσος και η Παπαδημητρίου.

Στο διάστημα 23 με 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα χρονικά Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Χιούστον φιλοξενεί την κορυφαία διοργάνωση στα ατομικά αγωνίσματα, πάντως για την ελληνική πλευρά το ιστορικό event θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Λόγω των θέσεων στο ranking list μετέχουν μόνο ο Γιάννης Σγουρόπουλος και η Κατερίνα Τόλιου στο απλό, ο Παναγιώτης Γκιώνης μένει εκτός λόγω τραυματισμού και έρχονται ήττες στον 1ο γύρο. Ο Σγουρόπουλος αποκλείεται με 4-0 σετ από τον Κορεάτη Λι Σανγκσού και η Τόλιου με το ίδιο σκορ από την Αντριάνα Ντίαζ από το Πουέρτο Ρίκο.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Στην πρώτη μέρα του τελευταίου μήνα του χρόνου συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και ψηφίζει την ανάληψη της θέσης του γενικού γραμματέα από τον Παναγιώτη Γκιώνη. Ο τελευταίος δεν αφήνει την αγωνιστική παρουσία στα διεθνή τραπέζια, αλλά εκφράζει το ενδιαφέρον και για τα διοικητικά της επιτραπέζιας αντισφαίρισης από τη στιγμή που παραιτείται από γενικός γραμματέας ο Σωκράτης Παπασάβογλου λόγω της νέας θέσης του στην προεδρία της Τεχνικής Επιτροπής. Επιπλέον, ο τοπ αθλητής μας γνωρίζει ότι μπορεί ν’ αρχίσει τα νέα του καθήκοντα με πολύ ελεύθερο χρόνο εξαιτίας της αγωνιστικής αποχής του με τον τραυματισμό στο πόδι και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Κώστας Παπαγεωργίου ανταποκρίνεται στην ιδέα του επί χρόνια συμπαίκτη του στις εθνικές ομάδες και τον προτείνει στη διοίκηση. «Είναι νέο κίνητρο για μένα. Πάντα ένιωθα ότι ήθελα να βοηθήσω την ομοσπονδία, αυτό θα κάνω και τώρα με ό,τι περνάει από το χέρι μου. Σίγουρα έχω πολλά να μάθω, δεν είμαι γνώστης των διοικητικών, αυτό που έκανα τόσα χρόνια είναι να είμαι αθλητής, αλλά σίγουρα είμαι πολύ καλός γνώστης του αθλήματος. Έχω πολλές παραστάσεις από το εξωτερικό και ίσως να μπορέσω να προσθέσω κι εγώ κάποιο λιθαράκι. Το σημαντικό είναι ότι έχω χρόνο και όρεξη. Θέλω πραγματικά να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται την ομοσπονδία και το άθλημά μας», δηλώνει ο νέος γενικός γραμματέας.

Η Παγκύπρια ομοσπονδία επαναφέρει το ετήσιο τουρνουά νεαρών ηλικιών με προσκλήσεις και η Ελλάδα αγωνίζεται ξανά με πλήρεις ομάδες στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 19 του μήνα. Είναι και φέτος η πιο δυνατή αποστολή και ο συνολικός απολογισμός της φτάνει τα έξι χρυσά μετάλλια και τα τρία ασημένια. Ο Ιάσονας Κορδούτης αναδεικνύεται νικητής στους Νέους άνδρες (Under 21), η Χρυσή Φωτιάδου στις Νέες γυναίκες (Under 21) και η Δέσποινα Άμπα στις κορασίδες (Under 15). Στο ομαδικό είχαμε πρωτιά σε Νέους άνδρες, Νέες γυναίκες και κορασίδες. Επίσης, ο Αλέξανδρος Μαδέσης παίρνει τη 2η θέση στους Νέους άνδρες, ο Κώστας Μηλικούδης στους παίδες, ενώ ασημένιο μετάλλιο κατακτά και η εθνική παίδων. Στη Μεγαλόνησο αγωνίζονται ακόμα ο Κώστας Σωτηρίου, η Στέλλα Τζαρίδου και η Λεμονιά Γκαϊντατζή. Στο κοουτσάρισμα των παιδιών είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής στα αγόρια και η προπονήτρια της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης Ευτυχία Περρή στα κορίτσια.

Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει με νέα φόρμα το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών και το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Δεκεμβρίου πραγματοποιεί σε έξι περιοχές τα Περιφερειακά πρωταθλήματα, που δίνουν προκρίσεις αλλά βγάζουν και τους τοπικούς πρωταθλητές 2021-2022. Στο ΣΕΦ κατακτούν τους τίτλους για την Αττική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου στους άνδρες και η Ιωάννα Γερασιμάτου στις γυναίκες. Στην Καβάλα επικρατούν για τη Βόρεια Ελλάδα ο Ζήσης Δουκέρης στους άνδρες και η Κατερίνα Αλεξούδη στις γυναίκες. Στην Πάτρα είναι πρωταθλητής Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου ο Γιάννη Κούτρα, ενώ για τη Λοιπή Χώρα φτάνουν στο χρυσό μετάλλιο ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος στην Κρήτη, ο Πέτρος Λιώτσης στη Χίο και ο Αντώνης Σταμούλης στην Τήνο.

Στις 23 του μήνα η σουηδική ομοσπονδία ανακοινώνει την πρόσληψη της πρώην πρωταθλήτριας Ελλάδας σε όλες τις ηλικίες και νυν προπονήτριας Μαρίας Χριστοφοράκη ως Υπεύθυνη Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Εξέλιξης της γυναικείας επιτραπέζιας αντισφαίρισης της χώρας. Η επί σειρά ετών διεθνής αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2022 και το συμβόλαιό της έχει διάρκεια μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.