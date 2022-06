Ο Σμιθ, ο Χόλμγκρεν, ο Άιβι και οι άλλοι: Οι prospects του 2022 NBA Draft στο SDNA

Ούτε ένας, ούτε δύο. 18 prospects που παίρνουν μέρος στο NBA Draft με την τάξη του 2022 μίλησαν στο SDNA, έθεσαν τους στόχους τους για την rookie season και αναφέρθηκαν στους παίκτες που αποτέλεσαν έμπνευση.

To NBA Draft πλησιάζει και το θερμόμετρο ανεβαίνει όλο και περισσότεορ. 58 ταλέντα με πολυ΄υψηλές προδιαγραφές θα έχουν τη δυνα΄τοτητα να ακούσουν το όνομά τους από τους Άνταμ Σίλβερ και Μαρκ Τέιτουμ και να ανοίξουν την πρώτη πόρτα της καριέρας τους προς το ΝΒΑ.

Όλες τις προηγούμενες εβδομάδες δούλεψαν πολύ σκληρά. Τόσο στα pre-draft work outs των ομάδων, όσο και στο NBA Draft combine, όπου φρόντισαν να δείξουν το ταβάνι τους, σε πρώτη φάση.

Λίγο πριν από την μεγάλη βραδιά στο Barclay's Center, ο λόγος περνάει στους ίδιους. 18 παίκτες που μετέχουν στη διαδικασία μίλησαν στο SDNA και έδωσαν απαντήσεις που φναερώνουν πολλά για τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία με την οποία μπαίνουν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Από τον Τζαμπάρι Σμιθ και τον Τσετ Χόλμγκρεν στον Τζέιντεν Άιβι και τον Μπένεντικτ Ματούριν και από εκεί στους ΜαρΤζόν Μπότσαμπ, Οτσάι Αγκμπάτζι και Τζέιντεν Χάρντι. Μίλησαν για τους στόχους, τις φιλοδοξίες τους, αλλά και τους παίκτες που τους ενέπνευσαν να πάνε στο επόμενο βήμα.

Ο λόγος στους πρωταγωνιστές...

Tζαμπάρι Σμιθ: «Σημαίνει πολλά για μένα να βρεθώ στο νο.1 της διαδικασίας. Πολλοί σπουδαίοι παίκτες βρέθηκαν στο νο.1 παλιότερα, οπότε για μένα σημαίνει τα πάντα να είμαι εκεί. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα να πάω στο επόμενο επίπεδο και να δείξω τι μπορώ να κάνω. Θα είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Εγώ μπορώ να επιδράσω στο παρκέ ώστε να κερδίζει η ομάδα μου. Μπορώ να κάνω ό,τι χρειαστεί η ομάδα από εμένα. Βάζω σουτ, τρέχω το γήπεδο και έχω προσθέσει πράγματα με τον καιρό στο παιχνίδι μου».

Τσετ Χόλμγκρεν: «Θέλω τα πόδια μου να μένουν στο έδαφος και να πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Έχω πλάνο και θέλω να προοδεύσω σαν παίκτης σεζόν με σεζόν. Θέλω να συνεχίσω να δουλεύω κάθε μέρα με το σώμα μου στο γυμναστήριο, αλλά και στον τομέα της διατροφής μου. Δουλεύω όλα τα κομμάτια στο παιχνίδι μου, αλλά κυρίως το jump shot μου θέλω να γίνει πιο σταθερό και συνεπές. Εάν σουτάρεις και παίζεις άμυνα, μπορείς να παίζεις κάθε στιγμή και σε κάθε αγώνα. Θέλω να σιγουρευτώ πως σουτάρω με συνέπεια και να το δείξω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Δεν θέλω να δουλέψω μόνο τον σουτ μου, αλλά και τις κινήσεις μου στο παρκέ, τον χειρισμό της μπάλας και όλα όσα έχουν σχέση με το παιχνίδι μου γενικά».

Τζέιντεν Άιβι: «Οι δύο παίκτες που αποτελούν πρότυπα για μένα είναι ο Τζα Μοράντ και ο Ράσελ Ουέστμπρουκ. Έχω δει πολλά βίντεο με τον τρόπο που κινούνται και πώς βρίσκουν τις θέσεις τους πάνω στο παρκέ. Χρησιμοποιούν την αθλητικότητά και το υψηλό IQ τους και κάνουν πολλά στο παρκέ. Βλέποντάς τους προσπαθώ να παίρνω κομμάτια και να τα βάζω στο δικό μου παιχνίδι για να γίνομαι καλύτερος».

Σίντον Σαρπ: «Βλέπω τον εαυτό μου ως έναν από τους καλύτερους παίκτες που έπαιξαν το παιχνίδι. Παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο έχω την ευκαιρία να αντιμετωπίσω παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου. Ένας από τους μεγαλύτερους στόχους σαν ρούκι είναι να βγω στο παρκέ και να κερδίσω το βραβείο του Rookie of the Year και στη συνέχεια να γίνω ένας Hall of Famer στο μέλλον».

Ντάισον Ντάνιελς: «Η περσινή σεζόν με προετοίμασε εξαιρετικά για τον ρυθμό των αγώνων στο ΝΒΑ. Ο ρυθμός και όλα ήταν πιο γρήγορα και νιώθω ότι στην G-League βρήκα τις συνθήκες που ήθελα για να κάνω καλύτερο το παιχνίδι μου. Υπήρχε έντονη αθλητικότητα και πάντα ο ρυθμός ήταν σε υψηλά επίπεδα. Εγώ έβαζα το ένστικτό μου στην επίθεση και στην άμυνα και προσπαθούσα να είμαι θετικός για την ομάδα μου. Σίγουρα με προετοίμασε γιατί δεν ήξερα τι να περιμένω στο ξεκίνημα, όμως όλα πήγαν πολύ καλά για μένα».

Έι Τζέι Γκρίφιν: «Βλέπω το ταίριασμά μου στο ΝΒΑ ως κάτι που μπορώ να προσαρμοστώ. Σε όποια ομάδα κι αν βρεθώ μπορώ να δώσω πράγματα. Είναι κάτι που το θέλω πολύ από μικρός. Ο στόχος μου είναι να γίνω Rookie of the Year. Έχοντας αυτούς τους στόχους ξέρω ότι μπορώ να γίνω καλύτερος παίκτης σταθερά. Θέλω να δω βελτιώσεις στο παιχνίδι μου, το πώς θα ταιριάξω στη λίγκα και πραγματικά ανυπομονώ για το επόμενο βήμα μου στο ΝΒΑ».

Τζέιλεν Ντούρεν: «Το επίπεδο αυτοπεποίθησης είναι πολύ υψηλό για μένα, γιατί είχα την ευκαιρία να δουλέψω σε πολύ καλό ρυθμό στη διαδικασία του pre-draft. Νιώθω ότι έγινα καλύτερος όσον αφορά το σώμα μου. Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι στην πρώτη μου σεζόν στο ΝΒΑ και να γίνομαι όσο το δυνατόν καλύτερος μπορώ στην πρώτη μου σεζόν στο ΝΒΑ».

Μαρκ Ουίλιαμς: «Είμαι κάποιος που θα δουλέψει σκληρά και θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Αυτή τη στιγμή είμαι μια απειλή πάνω από τη στεφάνη, προστατεύω το καλάθι στην άμυνα και θέλω να κερδίζω. Προφανώς σαν παίκτης πρέπει να εξελιχθώ και θέλω να βοηθάω την ομάδα και να κερδίζουμε όλοι μαζί».

Οτσάι Αγκμπάτζι: «Περνώντας αυτή τη διαδικασία στο υψηλότερο επίπεδο και παίζοντας στο The Tournament (σσ. τελική φάση NCAA) με το Κάνσας και επιβιώναμε σε κάθε γύρο, αυτό ήταν κάτι που με βοήθησε, με όλα τα σκαμπανεβάσματα του Κολεγίου, έμαθα πολλά την περσινή σεζόν για το μπάσκετ, αλλά και γενικότερα. Όταν άρχισα να βλέπω μπάσκετ ο πρώτος παίκτης που ξεχώρισα ήταν ο Κέβιν Ντουράντ στους Θάντερ. Η πορεία που είχαν ήταν εξαιρετική και ήταν η πρώτη φορά που έδωσα προσοχή, οπότε ήταν κάτι πολύ καλό. Θέλω να βγω στο παρκέ και να βρω τα βήματά μου στη λίγκα και στον οργανισμό που θα είμαι. Να προσαρμοστώ στην κουλτούρα του. Θα συνεχίσω να δουλεύω στην τεχνική μου και είμαι ενθουσιασμένος γι αυτό γιατί θα γίνομαι καλύτερος. Πάντα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, οπότε εγώ πάντα κοιτάζω το καλύτερο για μένα, αρχίζοντας τη διαδικασία αυτή».

Τάρι Ίσον: «Βλέπω τον ρόλο μου ως έναν ευέλικτο «3 'n D» παίκτη που θα μαρκάρει σε πολλές θέσεις, θα βγάάζει ενέργεια και θα έχει ανταγωνιστικό πνεύμα και νοοτροπία νικητή στην ομάδα του. Σε όποια ομάδα κι αν πάω. Μεγαλώνοντας έβλεπα τους Λεμπρόν Τζέιμς, Πολ Τζορτζ. Είναι δύο παίκτες που τους θαύμαζα και είμαι ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω απέναντί του τη νέα σεζόν».

Τζέρεμι Σότσαμ: «Νιώθω ότι μπορώ να ταιριάξω στη λίγκα ως ένας παίκτηςπ ου παίζει στο φτερό με πολύ υψηλή ένταση και ενέργεια. Είναι από τις πιο σημαμντικές θέσεις στο μπάσκετ, το είδαμε στα πλέι οφ και στους τελικούς. Η ευελιξία είναι τρομερά σημαντική και πρέπει να την έχεις και στις δύο πλευρές. Αυτή θα με βοηθήσει να προσαρμοστώ στο ΝΒΑ και να μείνω στη λίγκα για πολλά χρόνια».

Τζέιλεν Ουίλιαμς: «Ήταν χαοτική η διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα και αρκετά διασκεδαστική. Οποιος είχε την ευκαιρία να δει την ταινία «Hustle» θα δει πως αποτυπώνει τα πράγματα πολύ καλά, με τις πτήσεις αργά το βράδυ και τα workouts νωρίς το πρωί. Ήταν πολύ διασκεδαστικό να βρίσκεσαι σε αυτή τη διαδικασία κια να αντιμετωπίζεις παίκτες υψηλού επιπέδου. Είμαι ενθουσιαμένος που θα βρεθώ σε αυτή την κατάσταση.

Μεγάλωσα ως φαν του Κόμπε Μπράιαντ. Έχω ένα τατουάζ για τον Κόμπε στο δεξί μου πόδι. Ο Κόμπε μου έδειξε την αγάπη για το μπάσκετ και ήταν ένας από τους παίκτες που θαύμαζα και έβλεπα. Μου δίνει κίνητρο και ήταν πρότυπο για μένα από μπασκετικής πλευράς. Το παιχνίδι μου έχει Mamba Mentality. Εγώ φροντίζω να είμαι ανταγωνιστικός στο παρκέ και να περνάω καλά έξω από αυτό. Ο Κόμπε σπάνια χαμογελούσε και εγώ προσπαθώ να βάζω στοιχεία από την Mamba Mentality όλο κα περισσότερο στο παιχνίδι μου προχωρώντας».

Τζέιντεν Χάρντι: «Το μεγαλύτερο άλμα που έκανα στο παιχνίδι μου είναι πως κατανόησα περισσότερο τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Αυτό με έκανε καλύτερο παίκτη, όπως και το γεγονός ότι έπαιξα με εξαιρετικούς παίκτες. Αυτό ήταν ένα μεγάλο άλμα για μένα. Συνεχίζω να δουλεύω σε πράγματα που κάνω, να τα κάνω καλύτερα και να γίνομαι συνεπής. Προτιμώ να παίξω στην ομάδα που με θέλει πραγματικά. Όποια ομάδα κι αν μου δώσει την ευκαιρία θα έχω την ευκαιρία να μάθω και να κάνω ό,τι χρειαστεί γι αυτή. Είμαι διατεθειμένος να κάνω πολλά στο παιχνίδι μου και να φέρω πράγματα σε όποια ομάδα με επιλέξει».

Μπενεντίκτ Ματούριν: «Η επόμενη σεζόν αρχίζει σε μερικούς μήνες και ήδη προετοιμάζομαι γι αυτή. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα παίξω το πρώτο μου παιχνόιδι στο ΝΒΑ, θα είναι μια σπουδαία συνθήκη για μένα και θα την θυμάμαι για πάντα. Επίσης, ξέρω ότι θα είμαι rookie, αλλά ξέρω ότι μπορώ να επιδράσω στο παιχνίδι και θέλων να το δείξω αυτό στο παρκέ. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου».

Μπλέικ Ουέσλι: «Η προσήλωσή μου είναι να γίνομαι συνεχώς καλύτερος παίκτης. Θέλω να παίξω με βετεράνους και να μάθω από αυτούς. Θα είμαι στη rookie σεζόν μου και θα είναι δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι της προσαρμογής στο ΝΒΑ, οπότε θέλω να μάθω από τους καλύτερους και να κάνω το καλύτερο, παίζοντας δίπλα, αλλά και απέναντι σε βετεράνους. Ο στόχος μου είναι να γίνομαι καλύτερος και να μπω στο ροτέισιον της ομάδας που θα βρεθώ».

Μάλακαϊ Μπράναμ: «Η διαδικασία ήταν πολύ καλή για μένα, ήταν διδακτική. Έμαθα για τους παίκτες της τάξης μου και αυτό με βοηθάει πολύ ώστεν α είμαι έτοιμος για τη νέα σεζόν. Η προσδοκία μου είναι να βγω και να δουλέψω σκληρά. Θέλω να κάνω την ομάδα μου καλύτερη και να την βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της. Έχω δει πολύ το παχινίδι του Κρις Μίντλετον, του Ντέβιν Μπούκερ, του Κάρις ΛεΒέρτ. Τους έχω δει και πώς παίρνουν θέση στο παρκέ και μου αρέσουν πολύ».

ΜαρΤζον Μπότσαμπ: «Η περασμένη σεζόν στην G-League με την Ignite ήταν πολύ διδακτική για μένα. Με βοήθησε να μάθω πολλά, να παίξω κόντρα σε πραγματικούς επαγγελματίες και να δω τις δυνατότητές μου σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Ο στόχος μου τώρα για το ΝΒΑ είναι να γίνω όσο καλύτερος παίκτης μπορώ και να βοηθάω την ομάδα μου σε κάθε τομέα. Θέλω να παίξω κόντρα στον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, με τον οποίο έχουν εξαιρετική σχέση».

Ουσμάν Ντιένγκ: «Η διαδικασία για μένα ήταν πολύ ενθουσιώδης, έμαθα αρκετά. Έπαιξα με δυνατούς παίκτες, πρώην παίκτες ΝΒΑ που με βοήθησαν πάρα πολύ. Ο στόχος μου είναι να γίνω ένας καλός παίκτης στο ΝΒΑ, να μετρήσω τις δυνάμεις μου, να βοηθήσω την ομάδα μου και να βρεθώ σε μια ομάδα που διεκδικεί τίτλο».