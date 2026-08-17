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Τι στο καλό συμβαίνει με τον Ντένις Σρέντερ;

Μπάσκετ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η υπόθεσή του είναι πάρα πολύ περίεργη...

Είναι παικταράς; Είναι. Είναι ένα από τα καλύτερα πλέι μέικερ της Ευρώπης όλων των εποχών; Ξεκάθαρα ναι.

Τότε... γιατί; 

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Τι στο καλό συμβαίνει με τον Ντένις Σρέντερ;