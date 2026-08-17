Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Τι στο καλό συμβαίνει με τον Ντένις Σρέντερ; 17-08-2026 16:30 SDNA Newsroom Μπάσκετ ΠΡΟΣΩΠΑ Ντένις Σρέντερ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η υπόθεσή του είναι πάρα πολύ περίεργη... Είναι παικταράς; Είναι. Είναι ένα από τα καλύτερα πλέι μέικερ της Ευρώπης όλων των εποχών; Ξεκάθαρα ναι. Τότε... γιατί; Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο SKWEEK! Στο πλαίσιο της μεταγραφής Κωνσταντέλια: Το Ελληνόπουλο της Ντόρτμουντ που ακούγεται για τον ΠΑΟΚ menshouse.gr Βγήκε στη στροφή ο Τσίπρας: Η ημερομηνία που φέρνει εκνευρισμό στο ΠΑΣΟΚ instanews.gr Κινήσεις με χειρουργική ακρίβεια: Το κόμμα που ξεφουσκώνει και ενισχύει τον Σαμαρά instanews.gr Παιχνιδια 20 ομάδες, 20 χώρες, 5 λεπτά: Μπορείς να βγεις νικητής στο κουίζ που κολλάει στον τοίχο μάστερ της γεωγραφίας και αθλητικογράφους; menshouse.gr Δεν μπορεί: Φελίσια Λαπάτη, το απόλυτο δεκάρι... dailymedia.gr Κέρβιν Αριάγκα: Γιατί ΑΕΚ και όχι Παναθηναϊκός menshouse.gr Ερωτική εξομολόγηση στην «καναδέζα»: Η αλήθεια του Ηλία Μαμαλάκη για την πίτσα μιλάει στην καρδιά των οπαδών του old school menshouse.gr Μπαμ στον ΣΚΑΪ: Πάολα και Akylas στις νέες σειρές του Ανδρέα Γεωργίου dailymedia.gr Τι στο καλό συμβαίνει με τον Ντένις Σρέντερ; SHARE