Τι στο καλό συμβαίνει με τον Ντένις Σρέντερ;

Η υπόθεσή του είναι πάρα πολύ περίεργη...

Είναι παικταράς; Είναι. Είναι ένα από τα καλύτερα πλέι μέικερ της Ευρώπης όλων των εποχών; Ξεκάθαρα ναι. Τότε... γιατί; Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ στο SKWEEK!