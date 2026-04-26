Σμαρτ: «Πρέπει να είμαστε σαν λιοντάρια, να έχουμε το ένστικτο του δολοφόνου»

Ο Μάρκους Σμαρτ μετά το 3-0 των Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» πρέπει να… έχουν το ένστικτο του δολοφόνου και να μην χαλαρώσουν λόγω του προβαδίσματος.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έκαναν μία τεράστια ανατροπή απέναντι στους Χιούστον Ρόκετς και με το τελικό 112-108 προηγούνται πλέον με 3-0 στην σειρά. Σε δηλώσεις του Μάρκoυς Σμαρτ ξεκαθάρισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» δεν πρέπει να χαλαρώσουν, αλλά να συνεχίσουν με την ίδια ένταση για να «καθαρίσουν» την σειρά.

«Πρέπει να είμαστε σαν λιοντάρια. Πρέπει να έχουμε το ένστικτο του δολοφόνου. Τους έχουμε ρίξει στο πάτωμα. Πρέπει να τους τελειώσουμε και να έχουμε το πόδι μας στον λαιμό τους» ανέφερε ο 32χρονος μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, αυτό το mindset θύμισε τις περίφημες δηλώσεις του Κόμπε Μπράιαντ και το «Job’s not finished» το οποίο έχει μείνει στην ιστορία.