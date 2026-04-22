Αποθέωσε τον Πέδρο Μαρτίνεθ ο Γιανάι: «Είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ-Αβίβ, Οφέρ Γιανάι μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πέδρο Μαρτίνεθ, αφού τον χαρακτήρισε εξαιρετικό προπονητή και ένα τέλειο τζέντλεμαν.

Οφέρ Γιανάι και Πέδρο Μαρτίνεθ άφησαν πίσω το... beef που είχαν ανοίξει μεσούσης της σεζόν, με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ-Αβίβ να αποθεώνει αυτή την φορά τον προπονητή της Βαλένθια.

Ο Μαρτίνεθ αναδείχθηκε ως ο προπονητής της χρονιάς στη διοργάνωση και ο ισχυρός άνδρας της Χάποελ τον συνεχάρη στα social media.

«Συγχαρητήρια Πέδρο Μαρτίνεθ, είσαι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας τέλειος τζέντλεμαν. Καλή τύχη στα playoffs, πιστεύω σε εσένα», ήταν το μήνυμα του Γιανάι.