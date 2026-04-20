Ουεμπανιάμα: Έγραψε ιστορία με το... καλημέρα των play-off και έπιασε τον Ντάνκαν

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα πρόσθεσε ακόμα ένα ιστορικό επίτευγμα στο παλμαρέ του με το... καλημέρα των play-offs, με τον σταρ των Σπερς να πιάνει τον θρύλο, Τιμ Ντάνκαν.

Οι Σπερς τα ξημερώματα της Δευτέρας έκαναν το πρώτο βήμα στο Game 1 της σειράς των play-offs κόντρα στους Μπλέιζερς, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να αναλαμβάνει τον ρόλο του... MVP.

Ο 22χρονος Γάλλος στο ντεμπούτο του στα playoffs σημείωσε 35 πόντους, πέντε ριμπάουντ και μία ασίστ, καταφέρνοντας μετά από αυτήν την εμφάνιση να προσθέσει ακόμα ένα επίτευγμα στην καριέρα του.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ, όχι μόνο κατέρριψε το ρεκόρ των Σπερς που είχε σημειώσει ο Τιμ Ντάνκαν το 1998 για τους περισσότερους πόντους σε ντεμπούτο playoffs, αλλά έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 35 πόντους, ευστοχώντας σε πέντε εύστοχα τρίποντα σε τέτοιο παιχνίδι.