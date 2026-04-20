Ουεμπανιάμα: Έγραψε ιστορία με το... καλημέρα των play-off και έπιασε τον Ντάνκαν

Οι Σπερς τα ξημερώματα της Δευτέρας έκαναν το πρώτο βήμα στο Game 1 της σειράς των play-offs κόντρα στους Μπλέιζερς, με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα να αναλαμβάνει τον ρόλο του... MVP.
Ο 22χρονος Γάλλος στο ντεμπούτο του στα playoffs σημείωσε 35 πόντους, πέντε ριμπάουντ και μία ασίστ, καταφέρνοντας μετά από αυτήν την εμφάνιση να προσθέσει ακόμα ένα επίτευγμα στην καριέρα του.
Συγκεκριμένα, ο Γάλλος σταρ, όχι μόνο κατέρριψε το ρεκόρ των Σπερς που είχε σημειώσει ο Τιμ Ντάνκαν το 1998 για τους περισσότερους πόντους σε ντεμπούτο playoffs, αλλά έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία με 35 πόντους, ευστοχώντας σε πέντε εύστοχα τρίποντα σε τέτοιο παιχνίδι.
WEMBY’S PLAYOFF DEBUT WAS HISTORIC 👽— NBA (@NBA) April 20, 2026
35 PTS
5 THREES
2 BLK
GAME 1 WIN
He sets the Spurs franchise record for MOST PTS in a playoff debut AND becomes the ONLY player in NBA history with at least 35 PTS & 5 3PM in a playoff debut! pic.twitter.com/uHBFmQyN6k