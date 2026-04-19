Ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε την ήττα στο ντέρμπι με την Παρτιζάν και τώρα έχει μπροστά του τον «τελικό» με την Μπαρτσελόνα για τα play-in της Euroleague.

Παρτιζάν και Ερυθρός Αστέρας αναμετρήθηκαν για το Top-8 της Αδριατικής λίγκας. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη στο μεγάλο ντέρμι με 81-74 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 21-3. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 18-6.

Για τους νικητές ο Μπόνγκα είχε 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Οσετόφσκι να μετράει 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, ο Κάρτερ είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ ο Νουόρα μέτρησε 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Τώρα, ο Ερυθρός Αστέρας έχει μπροστά του τον «τελικό» με την Μπαρτσελόνα για τα play-in της Euroleague (21/4, 21:45).

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 50-37, 64-58, 81-74

Τα στατιστικά του αγώνα.