Η Βαλένθια τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Χιρόνα, όμως με το τρίποντο του Ρίβερς κατάφερε να πάρει τελικά τη νίκη με 84-81.

Η Βαλένθια αντιμετώπισε εκτός έδρας την Χιρόνα για την ACB. Οι φιλοξενούμενοι τα βρήκαν… σκούρα, όμως είδαν τον Νέιτ Ρίβερς να τους δίνει τη νίκη στο τέλος. Αναλυτικότερα, ευστόχησε σε τρίποντο 16” πριν το τέλος και διαμόρφωσε το τελικό 84-81, αφού ο Ότις Λίβινγκστον αστόχησε σε δύο τρίποντα στο τέλος. Έτσι, η Βαλένθια βρίσκεται στο 21-6 και η Χιρόνα «έπεσε» στο 12-15.

Για τους νικητές ο Κοστέλο είχε 20 πόντους, 10 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Τέιλορ να προσθέτει 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ακόμη, ο Ρίβερς τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μπουσκέτς με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-45, 59-66, 81-84

Τα στατιστικά του αγώνα.