Πέσιτς για Ραζνάτοβιτς: «Για την Ευρώπη έχει κάνει σπουδαία δουλειά, για την Σερβία; Δεν νομίζω»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς «κάρφωσε» τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς σχετικά με το σερβικό μπάσκετ.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε συνέντευξη που έδωσε στο «Eurohoops», μίλησε για το ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατέκτησε το 2003 με τους «Μπλαουγκράνα» των Ναβάρο, Γιασικεβίτσιους, Μποντιρόγκα κλπ, την ήττα από την Αμερική στον ημιτελικό των Ολυμπιακών Αγώνων το 2024 με την Σερβία, το σερβικό μπάσκετ γενικότερα και τα προβλήματά του, αλλά και τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού, πρώτα για το 2003 και την Μπαρτσελόνα:

«Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα: Ναβάρο, Μποντιρόγκα, Γιασικεβίτσιους, Ντουένας, Φούκα... Μια πολύ καλή ισορροπία βασικών παικτών και πάγκου. Εκείνη η σεζόν ήταν η πρώτη και μοναδική στην καριέρα μου χωρίς τραυματισμούς».

Για την δουλειά του σε Εθνική Σερβίας και Μαυροβούνιου:

«Έχω κερδίσει σε όλους τους αγώνες της FIBA ​​σε όλες τις κατηγορίες, Ευρωπαϊκό, Παγκόσμιο, Cadet, Junior, Senior... τα πάντα! Ανέλαβα την εθνική ομάδα της Σερβίας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία να νικήσουμε τις ΗΠΑ, αλλά χάσαμε στα τελευταία δύο λεπτά. Κερδίσαμε το χάλκινο μετάλλιο, αλλά ακόμα μου λείπει αυτό (χρυσό)... αλλά ποτέ δεν ξέρεις».

Τέλος μίλησε για την Σερβία και το μπάσκετ στην χώρα του γενικότερα, αλλά και τον Ραζνάτοβιτς:

«Η Σερβία είναι μια μπασκετική χώρα. Παράδοση, ιστορία, παίκτες, προπονητές, αποτελέσματα κλπ. Ωστόσο, η Σερβία είναι η μόνη χώρα χωρίς εθνικό πρωτάθλημα. Είμαστε η μοναδική μεγάλη χώρα που δεν έχει. Έχουμε την Αδριατική Λίγκα, το μόνο πρωτάθλημα στον κόσμο, ή τουλάχιστον στην Ευρώπη, όπου μπορείς να παίξεις με 12 ξένους παίκτες.

Όλα τα άλλα πρωταθλήματα έχουν κανόνες όπως 6+6, 7+5 ή 5+7 (αναλογία ξένων και ντόπιων παικτών). Στον Ερυθρό Αστέρα, ποιος ξέρει πόσοι ξένοι. Στην Παρτιζάν, το ίδιο. Το μέλλον του σερβικού μπάσκετ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η Μέγκα; Αυτή είναι μια επιχείρηση. Και δεν παίζουν αποκλειστικά με Σέρβους παίκτες. Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς έχει κάνει σπουδαία δουλειά για την Ευρώπη, αλλά για τη Σερβία; Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά για την Ευρώπη, ναι».