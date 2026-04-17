«Έτοιμη να ρίξει την... βόμβα με Χεζόνια η Ντουμπάι»

Το μέλλον του Μάριο Χεζόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι βέβαιο και σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι είναι αρκετά πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι με «πλούσιο», τριετές συμβόλαιο.

Ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι του «Sportando» αναφέρει πως ο Μάριο Χεζόνια θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι και η ομάδα είναι έτοιμη να μπει σε διαπραγματεύσεις με την Ρεάλ Μαδρίτης για τον Κροάτη αστέρα.

Όπως υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα, το deal θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, με τον σύλλογο να προσφέρει στον 31χρονο τριετές συμβόλαιο. Μάλιστα, αναμένεται να δει και σημαντική αύξηση στις απολαβές του, καθώς αν υπογράψει θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Euroleague.

Σημειώνεται πως ο Χεζόνια έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την «Βασίλισσα», στο οποίο υπάρχει και NBA-Out.