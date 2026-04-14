Μπάτλερ: «Θα εξετάσω όλες τις επιλογές μου το καλοκαίρι»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ άφησε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του, τονίζοντας πως το καλοκαίρι θα αποφασίσει για το μέλλον του.

Ο πρώην NBAer πραγματοποιεί εξαιρετική rookie season στην Euroleague (13,4 πόντοι, 2,2 ριμπάουντ και 3,7 ασίστ ανά ματς) και ρωτήθηκε από Σέρβους δημοσιογράφους αν σκοπεύει να επεκτείνει τη συνεργασία του με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως έκανε προ ημερών ο συμπαίκτης του, Εμπούκα Ιζούντου.

«Ο Ιζούντου είναι ένας σπουδαίος παίκτης και αξίζει όλα όσα του συμβαίνουν. Είμαι χαρούμενος γι' αυτόν», δήλωσε αρχικά ο Μπάτλερ και προσέθεσε:

«Όσον αφορά εμένα, δεν ξέρω ακόμα. Νομίζω ότι είναι θετικά σήματα. Νιώθω ότι οι άνθρωποι στο κλαμπ με θέλουν εδώ. Ένιωσα πραγματικά καλά από την πρώτη μέρα, ήμουν αποδεκτός με ανοιχτές αγκάλες. Απόλαυσα κάθε στιγμή, καλή και κακή. Όλα αυτά είναι μέρος της εμπειρίας».

Επιπλέον, είπε: «Όταν έρθει το καλοκαίρι, θα εξετάσω όλες τις επιλογές. Θα δω τι θα γίνει και θα πάρω μια απόφαση εκείνη τη στιγμή».