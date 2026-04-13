Απρόοοπτο με τον Μίσιτς: Έχασε το διαβατήριο του και δεν ταξίδεψε με την Χάποελ στην Σόφια

Σύμφωνα με το ισραηλινό Μέσο «ΟΝΕ»o Βασίλιε Μίσιτς έχασε το διαβατήριο του με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή της Χάποελ για την Σόφια.

Ο Βασίλιε Μίσιτς σε ένα απρόσμενο περιστατικό δεν ακολούθησε την αποστολή της Χάποελ για την επιστροφή της ομάδας στην Σόφια, μετά την αναμέτρηση με την Μακάμπι Τελ-Αβίβ στο Βελιγράδι.

Όπως μεταφέρει το ισραηλινό Μέσο «ΟΝΕ» ο Σέρβος γκαρντ διαπίστωσε ότι είχε χάσει το διαβατήριό του λίγο πριν την πτήση της ομάδας, με αποτέλεσμα να χάσει τον... δρόμο της επιστροφής στην Βουλγαρική πρωτεύουσα.

Ως εκ τούτο ο Μίσιτς παρέμεινε στην Σερβία και πλέον καλείται να προχωρήσει στην έκδοση νέου διαβατηρίου, για να ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες στην ομάδα.