NBA: Τα ζευγάρια σε playoffs και play in της Ανατολής

Η regular season ολοκληρώθηκε στην ανατολική περιφέρεια του NBA και πλέον υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση σε playoffs και play in tournament.

Στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας τερμάτισαν οι Ντιτρόιτ Πίστονς με ρεκόρ 60-22 και στην 2η θέση βρέθηκαν οι Μπόστον Σέλτικς με ρεκόρ 56-26, με τις δύο ομάδες να περιμένουν τους αντιπάλους τους από το play in tournament.

Τα ζευγάρια στο play in tournament:

Φιλαδέλφεια 76ερς - Ορλάντο Μάτζικ (ο νικητής παίζει με τους Μπόστον Σέλτικς στα playoffs).

Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ (ο νικητής παίζει με τον ηττημένο του Σίξερς-Μάτζικ και θα διασταυρωθεί με τους Πίστονς στα playoffs)

Τα ζευγάρια στα playoffs

Ντιτρόιτ Πίστονς - Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ

Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ

Νιου Γιορκ Νικς - Ατλάντα Χοκς

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς

Το play in tournament είναι προγραμματισμένο για τις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα playoffs θα εκκινήσουν στις 18 Απριλίου.