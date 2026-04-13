NBA: Τα ζευγάρια σε playoffs και play in της Ανατολής

Στην πρώτη θέση της ανατολικής περιφέρειας τερμάτισαν οι Ντιτρόιτ Πίστονς με ρεκόρ 60-22 και στην 2η θέση βρέθηκαν οι Μπόστον Σέλτικς με ρεκόρ 56-26, με τις δύο ομάδες να περιμένουν τους αντιπάλους τους από το play in tournament.
Τα ζευγάρια στο play in tournament:
Φιλαδέλφεια 76ερς - Ορλάντο Μάτζικ (ο νικητής παίζει με τους Μπόστον Σέλτικς στα playoffs).
Σάρλοτ Χόρνετς - Μαϊάμι Χιτ (ο νικητής παίζει με τον ηττημένο του Σίξερς-Μάτζικ και θα διασταυρωθεί με τους Πίστονς στα playoffs)
Τα ζευγάρια στα playoffs
Ντιτρόιτ Πίστονς - Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ ή Σάρλοτ Χόρνετς ή Μαϊάμι Χιτ
Μπόστον Σέλτικς - Φιλαδέλφεια 76ερς ή Ορλάντο Μάτζικ
Νιου Γιορκ Νικς - Ατλάντα Χοκς
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Τορόντο Ράπτορς
Το play in tournament είναι προγραμματισμένο για τις 14 και 17 Απριλίου, ενώ τα playoffs θα εκκινήσουν στις 18 Απριλίου.