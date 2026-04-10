Λάσο: «Η Ντουμπάι BC και η Βαλένθια είναι οι πιο σταθερές ομάδες φέτος»

Ο Πάμπλο Λάσο στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι της Εφές κόντρα στην Ντουμπάι BC στάθηκε στην ποιότητα της ομάδας του Γκόλεματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για μένα, η Ντουμπάι BC ήταν μια από τις εκπλήξεις της χρονιάς. Είναι η πρώτη τους σεζόν στην Euroleague και έχουν παραμείνει πολύ ανταγωνιστικοί. Μαζί με τη Βαλένθια, είναι από τις πιο σταθερές ομάδες φέτος, αξιοποιώντας αποτελεσματικά πολλούς παίκτες.

Αυτή τη στιγμή, αγωνίζονται για να εξασφαλίσουν μια θέση στα πλέι οφ. Γνωρίζουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και το να παίζεις μακριά από την Κωνσταντινούπολη είναι πάντα μια πρόκληση.

Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Ντουμπάι BC έχει πολύ καλούς παίκτες και αποδίδει σε υψηλό επίπεδο. Για εμάς, είναι μια ακόμη ευκαιρία να δείξουμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε οποιονδήποτε.