Φαλ: «Δεν είναι δουλειά μου να ανησυχώ για τον ανταγωνισμό στους ψηλούς»

Ο Μουσταφά Φαλ, μίλησε για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση, αλλά και τον ανταγωνισμό που υπάρχει στους σέντερ του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση: «Είμαι καλά. Αισθάνομαι ωραία που έπαιξα. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία για την επιστροφή μου. Δεν θα πω ψέματα. Είμαι χαρούμενος».

Για το αν τον επηρέασε ο τραυματισμός του Έβανς: «Όλους μας επηρέασε. Όμως για τον καθένα μας είναι διαφορετικό. Πρέπει να προσέξεις πολλά. Έχεις αμφιβολίες για το πως θα είσαι όταν επιστρέψεις. Είμαι ευτυχισμένος που επέστρεψα».

Για τη συνέχεια της σεζόν: «Δεν είναι δουλειά μου να ανησυχώ για τον ανταγωνισμό. Πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Να προσέχω τον εαυτό μου και να είμαι έτοιμος».

Για τις αντιδράσεις όλων για την επιστροφή του: «Μου έδωσαν υποστήριξη και είμαι ευγνώμων για την οικογένεια που έχω εδώ».