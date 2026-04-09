Με... ενδεκάδα κόντρα στην Χάποελ ο Ολυμπιακός - Μέσα ο Μουστάφα Φαλ

Με έντεκα παίκτες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Χάποελ Τελ-Αβίβ (19:30), με τον Μουσταφά Φαλ να επιστρέφει στην αποστολή των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στην Σόφια την Χάποελ Τελ-Αβίβ για την 36η αγωνιστική της Εuroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με έντεκα παίκτες κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεση του, τους Μόντε Μόρις και Ταϊρίκ Τζόουνς που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ εκτός έμειναν ο Εβάν Φουρνιέ και ο Φρανκ Νιλικίνα που ταλαιπωρούνται από στομαχικές διαταραχές.

Παράλληλα στην αποστολή του Ολυμπιακού επέστρεψε ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος πήρε την θέση του Όμηρου Νετζήπογλου στο ρόστερ της Euroleague.

Aναλυτικά η 11άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Τζόσεφ, Ουόρντ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Φαλ, Χολ.