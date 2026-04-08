Στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για ακόμα 3 χρόνια ο Κάτας

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Όντεντ Κάτας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Δεν το κουνάει από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Κάτας, με την ισραηλινή ομάδα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας με τον 51χρονο τεχνικό, κόβοντας την όρεξη στους μνηστήρες.

«Είμαι χαρούμενος που θα συνεχίσω να ηγούμαι της Μακάμπι για πολλά χρόνια. Για εμένα είναι μια σημαντική στιγμή περηφάνειας και ευθύνης», δήλωσε ο Κάτας μετά την υπογραφή της νέας συμφωνίας, την ίδια στιγμή που η ισραηλινή ομάδα παίζει τα ρέστα της για να προλάβει το τρένο των play in στην Euroleague.