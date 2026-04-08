Ο Βαντερμπίλτ φώναξε στον Ρέντικ και δεν ξαναμπήκε στο ματς (vid)

Ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ τα έβαλε με τον Τζέι Τζέι Ρέντικ σε ένα time-out και δεν ξαναπέρασε στον αγώνα.

Με τους τέσσερις από τους πέντε βασικούς παίκτες να είναι τραυματίες, φαίνεται πως τα πράγματα μόνο καλά δεν είναι στους Λος Άντζελες Λέικερς.

16 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου στο παιχνίδι των «Λιμνανθρώπων» με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ κάλεσε ένα time-out ώστε να βγάλει από τον αγώνα τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ, μετά από τις τρεις χαμένες βολές που έχασε στην πρώτη περίοδο.

Ο 27χρονος τα έβαλε με τον προπονητή του, με το σταφ και τους παίκτες να προσπαθούν να τον ηρεμήσουν. Μάλιστα, σημειώνεται πως μετά από αυτό ο Αμερικανός δεν μπήκε ξανά στο ματς.

Δείτε το βίντεο:

The broadcast caught a little bit of the back and forth: https://t.co/abjjCTCRh1 pic.twitter.com/LBvrGigfXc — Khobi Price (@khobi_price) April 8, 2026

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Ρέντικ τόνισε πως δεν είναι κάτι προσωπικό με τον παίκτη και ότι απλά έκανε την δουλειά του. «Τίποτα προσωπικό μαζί του. Κανονικά πράγματα από την πλευρά μου. Έχουμε λίγους παίκτες διαθέσιμους, πρέπει να παλεύουμε. Πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα. Κάλεσα ένα time-out για να τον βγάλω από το ματς και αντέδρασε» δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο Βαντερμπίλτ αποχώρησε από το γήπεδο χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους.