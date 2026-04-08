Ακόμη μια ήττα για τους Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς ετοιμάζονται να αποχαιρετήσουν την σεζόν, γνωρίζοντας άλλη μια ήττα την φετινή σεζόν, αυτή τη φορά από τους Μπρούκλιν Νετς με 96-90.

Τα «Ελάφια» δεν είχαν ξανά στην διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έδωσαν «μάχη» απέναντι στους Νετς για τη νίκη, όμως στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης οι γηπεδούχοι πήραν καλύτερες αποφάσεις στην επίθεση.

Έτσι, τα «Eλάφια» γνώρισαν την 47η ήττα τους την φετινή σεζόν και πλέον απομένουν τρεις αγώνες για να τελειώσει μια εφιαλτική σεζόν για τους Μπακς που έμειναν εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια.

Ο Έι Τζέι Λιντέλ με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Έι Τζέι Γκριν να ξεχωρίζει για τους Μπακς έχοντας 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

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