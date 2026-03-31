Αίτηση ανάκλησης της ελληνοποίησης του Γουόκαπ κατέθεσε ο Παναθηναϊκός!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 26 Μαρτίου ζητά την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του Τεξανού γκαρντ, παραθέτοντας αναλυτικά τις αιτιάσεις της. Το SDNA αποκαλύπτει

Το ξέσπασμα του Εργκίν Αταμάν στην συνέντευξη τύπου μετά το ντέρμπι αιωνίων της Δευτέρας και η ειδική αναφορά του στα διαβατήρια συγκεκριμένων παικτών του Ολυμπιακού, φαίνεται πως μόνο τυχαίο δεν ήταν.

Κι αυτό γιατί από τις 26 Μαρτίου, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει προς το Υπουργείο Εσωτερικών αίτηση ανάκλησης του ελληνικού διαβατηρίου, το οποίο απονεμήθηκε τιμητικά στον Τόμας Γουόκαπ!

Στην αίτηση ανάκλησης που έχει καταθέσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρονται οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους οι πράσινοι θεωρούν ότι η τιμητική πολιτογράφηση του Τεξανού γκαρντ, με το προεδρικό διάταγμα της 18ης Απριλίου του 2023, έπειτα από πρόταση του τότε Υπουργού Εσωτερικών δεν θα έπρεπε αρχικά να έχει γίνει δεκτή.

Κι αυτό γιατί ο νόμος κάνει λόγο για ήδη τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην χώρα, ώστε να δικαιολογηθεί η κατ' εξαίρεση απονομής σε αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας ως φόρος τιμής στην αποδεδειγμένη προσφορά του προς την χώρα.

Στην περίπτωση του Τόμας Γουόκαπ η πράσινη ΚΑΕ υποστηρίζει ότι η απόδοση πολιτογράφησης στηρίχθηκε σε κάτι μελλοντικό, δυνητικό και αβέβαιο (δηλαδή η συμμετοχή του σε μελλοντικές διοργανώσεις με την Εθνική ομάδα), αφού μέχρι εκείνη την περίοδο δεν είχε προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στη χώρα.

Στην αίτηση ανάκλησης η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υποστηρίζει πως ακόμα και μετά την τιμητική πολιτογράφηση του Γουόκαπ, η Εθνική Ελλάδας δεν σημείωσε κάποια εξαιρετική διάκριση, ενώ τονίζεται ότι από τις 6 Αυγούστου του 2024 δεν έχει αγωνιστεί σε καμία αναμέτρηση με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Εν ολίγοις, πλησιάζει σχεδόν μια διετία από την τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος και ως εκ τούτου, χρησιμοποιεί το ελληνικό διαβατήριο χωρίς να παρέχει καμία υπηρεσία στη χώρα παρά μόνο στον σύλλογο του.

Μετά από όλα αυτά, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο που κίνησε την διαδικασία τιμητικής πολιτογράφησης στον Τόμας Γουόκαπ, να προβεί στην ανάκληση της ελληνοποίησης του και περιμένει της ανάλογες ενέργειες ώστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τηρηθεί η νομιμότητα και να ανακληθεί η ελληνική ιθαγένεια που του απέδωσαν Βορίδης και Σακελλαροπούλου.

Η αίτηση ανάκλησης που κατατέθηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τις 26/3 περί ανάκλησης της ελληνοποίησης του Τόμας Γουόκαπ αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έχει καταθέσει αίτηση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας την ανάκληση της τιμητικής πολιτογράφησης του αθλητή της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Τόμας Γουόκαπ, σύμφωνα με το άρθρο 26Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ειδικότερα, με το από 18.4.2023 προεδρικό διάταγμα ο ΤΟΜΑΣ ΓΟΥΟΚΑΠ πολιτογραφήθηκε Έλληνας μέσω της εξαιρετικής διαδικασίας τις τιμητικής πολιτογράφησης με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθότι κρίθηκε ότι μέσω της επαγγελματικής του δραστηριότητας δύναται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη χώρα.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ νομίμως υποστηρίζει ότι η αβέβαιη και δυνητική προσφορά ενός προσώπου στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας καλαθοσφαίρισης δεν συνιστά κατά το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας λόγο τιμητικής του πολιτογράφησης, καθότι ο νόμος κάνει λόγο για ΗΔΗ τετελεσμένη προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών στην Χώρα, ώστε να έχει αποδειχθεί σε βάθος χρόνου η συμβολή του στις διακρίσεις της εθνικής ομάδας και να δικαιολογηθεί η κατ’ εξαίρεση απονομή εις αυτόν της ελληνικής ιθαγένειας, ως φόρος τιμής σε αυτή την ΗΔΗ αποδεδειγμένη προσφορά.

Και πράγματι, τούτο αποδείχθηκε και στην πράξη ΜΕΤΑ την πολιτογράφηση: καμία τέτοια προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών προς τη χώρα δεν παρείχε ο κ. Γουόκαπ, αφού τις χρονιές που συμμετείχε στην Εθνική μας Ομάδα τούτη δεν σημείωσε καμία διάκριση, ενώ ο κ. Γουόκαπ από την τελευταία του συμμετοχή στις 6 Αυγούστου 2024 δεν έχει έκτοτε αγωνιστεί με την Εθνική μας ομάδα σε καμία απολύτως αναμέτρηση.

Συνεπώς, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ζητεί από το Υπουργείο Εσωτερικών που κίνησε την διαδικασία απονομής της ελληνικής ιθαγένειας στον κ. Γουόκαπ να κινήσει αντίστοιχα τώρα διαδικασία για την ανάκλησή της.

Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, άλλωστε, παραπέμπει και στη σχετική δήλωση του ίδιου του κ.Γουόκαπ, όταν πολιτογραφήθηκε Έλληνας: "Είναι, δε, τόσο πηγαία η διάθεσή μου να προσφέρω, ώστε δεσμεύομαι ότι σε περίπτωση που αρνηθώ στο μέλλον να παρέχω τις υπηρεσίες μου, να αφαιρεθούν από την Ελληνική Κυβέρνηση τα δικαιώματα που απορρέουν από τη χορήγηση διαβατηρίου"».