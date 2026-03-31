Αγχωτική νίκη για τους Καβαλίερς στο Σολτ Λέιτ

Το Κλίβελαντ δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στους Γιούτα Τζαζ, όμως άλωσε την έδρα των «μορμόνων» επικρατώντας με 113-122.

Oι Τζαζ που «παλεύουν» για το χειρότερο ρεκόρ την φετινή σεζόν προκειμένου να έχουν περισσότερες πιθανότητες για το Νο1 στο draft, ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί απέναντι στους Καβαλίερς.

Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα μέχρι και το τέταρτο δωδεκάλεπτο, δυσκολεύτηκαν αρκετά για να πάρουν διαφορά... ασφαλείας, πανηγυρίζοντας μια αγχωτική νίκη έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς.

Ο Έβαν Μόμπλεϊ με 34 πόντους, 17 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον Κόντι Ουίλιαμς να ξεχωρίζει για τους Τζαζ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

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