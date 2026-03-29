Πέρασε με Ντε Λαρέα από την Μπούργος η Βαλένθια

Η Βαλένθια πήρε το «διπλό» με 79-74 απέναντι στην Μπούργος, παραμένοντας στην δεύτερη της βαθμολογίας της ACB.

Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπούργος, επικρατώντας με 79-74 για την 24η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος, και παρέμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι μέχρι και τα μέσα του δεκαλέπτου (12-11). Σε εκείνο το σημείο η Μπούργος ανέβασε στροφές και έκλεισε την περίοδο προηγούμενη με 22-15. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Βαλένθια με σερί 13-0 πέρασε μπροστά με 22-28, παίζοντας εξαιρετική άμυνα. Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν και πήραν ξανά το προβάδισμα με 36-35.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το μοτίβο του πρώτου δεκαλέπτου επανήλθε και οι δυο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ, μέχρι που η Βαλένθια «χάιδεψε» λίγο το γκάζι και πήρε διαφορά +14 (54-68) στο τέλος του δεκαλέπτου. Στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι αύξησαν την διαφορά τους στο +15 (56-71). Η Μπούργος μείωσε σε 67-71 με σερί 11-0, όμως η Βαλένθια άντεξε στην αντεπίθεση και πήρε την νίκη.

Για την Μπούργος ξεχώρισαν οι Γκονζάλο Γκορμπαλάν (15π. 6ρ. 3ασ.) και Ζερμέν Σάμιουελς (13π. 8ρ.). Η Βαλένθια είχε σε καλή βραδιά τους Σέρχιο Ντε Λαρέα (20π. 7ασ.) και Μπράνκου Μπαντιό (12π. 6ασ.).

Tα δεκάλεπτα: 22-15, 38-38, 54-68, 74-79