Ουόκερ: «Ο Παπαθεοδώρου είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη» (vid)

Μετά τη νίκη του Αμαρουσίου απέναντι στον Ηρακλή, ο Τζόρνταν Ουόκερ χαρακτήρισε τον Ηλία Παπαθεοδώρου ως τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην ΕΡΤ:

«Είναι μία δύσκολη ατμόσφαιρα. Είναι τρομερή ομάδα, καλός προπονητής, καλοί παίκτες. Μπήκαμε δυνατά στο ματς, με ενέργεια. Η αρχή έγινε στην άμυνα».

Για το αν είναι… ζωντανή η ομάδα στην μάχη της παραμονής: «Φυσικά, φυσικά. Το πάμε ένα ματς την φορά. Έχουμε τρεις εβδομάδες για το επόμενο ματς. Είναι αρκετός χρόνος για την ομάδα. Ειδικά για εμένα που είμαι νέος, να βρω χημεία».

Ενώ πριν αποχωρήσει πήρε το μικρόφωνο μόνος του και φώναξε: «Ο Παπαθεοδώρου είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη».