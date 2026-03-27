Λάσο: «Όταν υπέγραψα στην Εφές περίμενα να επιστρέψουν οι παίκτες από τους τραυματισμούς και τελικά έχασε περισσότερους»

Ο Πάμπλο Λάσο σε δηλώσεις του μετά την ήττα της Εφές από την Ρεάλ στάθηκε στην παρουσία του στην τουρκική ομάδα, σημειώνοντας πως όταν υπέγραψε περίμενε να επιστρέψουν παίκτες από τραυματισμούς και τελικά έχασε περισσότερους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά και ξέραμε ότι η Ρεάλ μπορούσε να επιστρέψει. Μικρά λάθη από μέρους μας και η έλλειψη αμυντικών ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο τους επέτρεψαν να ξεφύγουν στο δεύτερο. Κάναμε λάθη σε κομβικές στιγμές και φάνηκαν να διατηρούν το προβάδισμα του πρώτου ημιχρόνου. Πρέπει να ανακάμψουμε για το επόμενο».

Για τα προβλήματα της φετινής σεζόν: «Ακόμα και ο προπονητής φυσικής κατάστασης αρρώστησε σήμερα το πρωί. Μερικές χρονιές συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πολλοί παίκτες υποφέρουν και γι' αυτό δυσκολευόμαστε να ολοκληρώσουμε παιχνίδια. Πλησιάσαμε στο Παλάου, αλλά δεν τα καταφέραμε και σήμερα είναι σχεδόν το ίδιο συναίσθημα».

Για την Ρεάλ: «Τους βλέπω να τα πάνε καλά. Η ήττα σε δύο τελικούς τους αφήνει μια κακή γεύση, αλλά τους βλέπω να τα πάνε καλά για το τέλος της σεζόν, με βασικούς παίκτες να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο και να κατανοούν τους ρόλους τους. Ο Λάιλς είναι ένας παίκτης που είναι σκοράρει. Σήμερα σκόραρε 14 πόντους σε 20 λεπτά».

Για την εμπειρία του μέχρι τώρα στο σύλλογο: «Είναι πάντα δύσκολο για έναν προπονητή. Εκτιμάται μόνο όταν υπάρχει θετικός αντίκτυπος. Μερικές φορές ο προπονητής πρέπει να αρκείται σε αυτά που έχει. Όταν υπέγραψα, περίμενα να πάρω πίσω παίκτες και στο τέλος, έχασα περισσότερα από όσα έχω ανακτήσει. Πρέπει να τους κάνουμε να δουν ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να δουλεύουμε »