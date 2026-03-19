Πέσιτς: «Ίσως το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague η Ντουμπάι BC, να επιστρέψουμε στις νίκες»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Μπάγερν κόντρα στην Ντουμπάι BC για την 32η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στην ποιότητα του αντιπάλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η Ντουμπάι BC μπορεί να έχει ακόμη και το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague, με πολύ ταλέντο. Το μόνο που τους λείπει είναι η συνέπεια, επειδή είναι μια νέα ομάδα. Αλλά μπορούν να νικήσουν οποιοδήποτε φαβορί.

Το έχουν ήδη αποδείξει πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο για εμάς μετά από δύο κλειστές ήττες από την Έφες και στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αλλά ως ομάδα που θέλει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, πρέπει επίσης να μαθαίνουμε από τις αποτυχίες. Και αυτό το παιχνίδι είναι τώρα η πρώτη μας ευκαιρία να το αποδείξουμε αυτό».