Ουόκαπ: «Η νίκη δεν είναι κάτι παραπάνω από μια νίκη στη σεζόν»

Ο Τόμας Ουόκαπ τόνισε πως η νίκη εναντίον της Φενέρμπαχτσε δεν είναι κάτι παραπάνω από μια νίκη στη σεζόν.

Ακόμη ο Αμερικανός παίκτης του Ολυμπιακού ανέφερε πως οι 11 ασίστ του δεν είναι κάτι για εκείνον, καθώς κοιτάζει τη συνολική εικόνα της ομάδας.

«Παίξαμε πολύ καλά σήμερα. Ήταν ένα καλό παιχνίδι για εμάς. Είχαμε πολύ καλό επιθετικό ρυθμό σε όλη την διάρκεια.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτιώσαμε την άμυνα μας για να φτάσουμε στη νίκη.

Η νίκη δεν είναι κάτι παραπάνω από μια νίκη στη σεζόν. Έλειπαν και στις δύο ομάδες λαϊκές, δεν είναι η πραγματική εικόνα για καμία από τις δύο ομάδες.

Μου έκανε καλό οτι ξεκουράστηκα, πήρα καθαρό αέρα και είχε καθαρό μυαλό και αυτό με βοήθησε πολύ.

Οι 11 ασίστ δεν σημαίνει κάτι για εμένα προσωπικά. Παίξαμε καλά σαν ομάδα, με αυτοπεποίθηση, κυκλοφορούμε πολύ καλά την μπάλα και εγώ είμαι απλά ένα κομμάτι του συστήματος» .