Ολυμπιακός: Εκτός 12άδας ο Νετζήπογλου κόντρα στην Φενέρ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός δωδεκάδας τον Όμηρο Νετζήπογλου, ενώ θυμίζουμε πως Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αποψινό αγώνα κόντρα στην Φενέρ (21:15).

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενέρ στο ΣΕΦ (21:15) για την εξ΄αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα στο Μόντε Κάρλο κόντρα στην Μονακό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει γεμάτο απουσιολόγιο, καθώς ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, λόγω του ότι και οι τρεις δεν είχαν αποκτηθεί την 14η αγωνιστική από τους Πειραιώτες.

Παράλληλα ο Όμηρος Νετζήπογλου ήταν αυτός που αποφασίστηκε να μείνει εκτός 12άδας από την σημερινή αναμέτρηση.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ουόρντ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Φουρνιέ, Παπανικολάου, ΜακΚίσικ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ.