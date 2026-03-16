Σούπερ Πουλακίδας και μεγάλη νίκη των Μάβερικς!

Ο ομογενής γκαρντ είχε 10 πόντους (οι πρώτοι του στο ΝΒΑ) στη μεγάλη νίκη του Ντάλας επί των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 130-120.

O Tζον Πουλακίδας κατέγραψε 15λεπτη συμμετοχή στην μεγάλη επικράτηση των Μαβς, έχοντας 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, σε μια εκπληκτική εμφάνιση για τον ομογενή γκαρντ.

Οι Μάβερικς που έχουν ελάχιστες ελπίδες για την είσοδο στο play in tournament, σόκαραν τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, κάνοντας εκπληκτικό τρίτο δωδεκάλεπτο (27-40), για να πανηγυρίσουν μια τεράστια νίκη.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Κούπερ Φλαγκ με 27 πόντους, 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ για τους Καβαλίερς ξεχώρισε ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 26 πόντους και 11 ασίστ.

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