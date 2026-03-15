Ο Κολοσσός Ρόδου από την πρώτη στιγμή πήρε τον έλεγχο του αγώνα κόντρα στον Ηρακλή και πήρε μία σημαντική και εύκολη νίκη με 98-85.

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε στο Κ.Γ. Καλλιθέας τον Ηρακλή για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League. Οι γηπεδούχοι από το πρώτο λεπτό είχαν τον έλεγχο του ματς, έμειναν μπροστά στο σκορ και στα 40 λεπτά και τελικά πανηγύρισαν μία σημαντική και εύκολη νίκη με 98-85. Έτσι, πλέον ο Κολοσσός βρίσκεται στο 6-13 και ο Ηρακλής στο 8-11.

Για τους νικητές ο Νίκολς είχε 24 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:11, με τον Ραντλ να προσθέτει 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 24:29. Από την άλλη, ξεχώρισε ο Στρονγκ με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 26:30, με τον Έλντερ-Ντέιβις να μετράει σε 25:44 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ.

Από νωρίς πήρε τον έλεγχο του ματς ο Κολοσσός

Ο Κολοσσός μπήκε εκπληκτικά στο παιχνίδι και από νωρίς κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ξεκινήσουν το ματς με ένα σερί 16-0, με τον Χρηστίδη να βρίσκει τους πρώτους πόντους του Ηρακλή με ένα lay-up (16-2). Με το τρίποντο του Μωραΐτη η διαφορά έπεσε στους 11 (16-5) και οι φιλοξενούμενοι μπόρεσαν να ρίξουν τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό με τον Καμπουρίδη να διαμορφώνει το 26-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Καράμπελας και Άκιν έκαναν το 31-18, ενώ με τους Στρονγκ και Φάντερμπερκ ο Ηρακλής μείωσε σε 31-24. Με ένα ακόμα σερί από τους Στρονγκ και Μωραΐτη οι φιλοξενούμενοι έριξαν την διαφορά στους 4 (33-29), με τον Κολοσσό να πηγαίνει τελικά στα αποδυτήρια με το υπέρ του 48-40.

Εύκολη επικράτηση για τους γηπεδούχους

Με τους Μακ και Άκιν οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +11 (53-42), αλλά ο Ηρακλής αντέδρασε ξανά και με το τρίποντο του Καμπουρίδη μείωσε σε 58-53. Ωστόσο, όπως και στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, ο Κολοσσός έβρισκε όσες λύσεις χρειαζόταν για να μην νιώσει ότι απειλείται και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 71-60.

Οι Καράμπελας, Ραντλ και Μακ κατάφεραν να φέρουν τον Κολοσσό Ρόδου στο +19 (79-60), με τους γηπεδούχους να «κλειδώνουν» τη νίκη. Όπως και στο υπόλοιπο ματς, οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη βρήκαν τις λύσεις που χρειάζονταν και στην επίθεση και στην άμυνα για να μην επιτρέψουν στον Ηρακλή να πιστέψει πως μπορεί να επιστρέψει στο ματς και έτσι πήραν μία σημαντική και εύκολη νίκη με 98-85.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 48-40, 71-60, 98-85

Τα στατιστικά του αγώνα.