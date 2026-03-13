Οι 31 πόντοι του Γιάννη δεν ήταν αρκετοί για τους Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέγραψε ακόμη μια συγκινητική εμφάνιση, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Μαϊάμι Χιτ με 112-105.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 29 λεπτά συμμετοχής, με 12/22 δίποντα και 7/11 βολές.

Το ματς

Τα «Ελάφια» δεν μπήκαν καλά στην αναμέτρηση και επέτρεψαν στους Χιτ να προηγηθούν με 31-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το ημίχρονο με προβάδισμα 8 πόντων (59-51).

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Χιτ να έχουν σταθερά το προβάδισμα, αντέχοντας στην πίεση που άσκησαν οι Μπακς στο φινάλε του αγώνα, αφού βρήκαν επιθετικές λύσεις.

Έτσι, οι Μπακς γνώρισαν την 38η ήττα τους, έπεσαν στο 27-38 και πλέον μόνο με θαύμα θα καταφέρουν να μπουν στο play in tournament, αφού η ψαλίδα έχει ανοίξει αρκετά από την 10η θέση.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης