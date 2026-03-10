Με Μόρις ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί!

Ο Μόντε Μόρις τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον απόψινό αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί (21:45, 10/3)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Παρί (21:45) για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους μετά το αποτέλεσμα στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μόντε Μόρις, που ήταν αμφίβολος για την σημερινή αναμέτρηση, τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, που θα στερηθεί την παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ. Εκτός 12άδας έμεινε ο Όμηρος Νετζήπογλου, ενώ την «ερυθρόλευκη» αποστολή στην Γαλλία δεν έχουν ακολουθήσει οι Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόσεφ, Μόρις, Ουόρντ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, ΜακΚίσικ