Ολυμπιακός: Χωρίς Ουόκαπ και Λαρεντζάκη με Παρί, μέσα οι Βεζένκοφ - Μόρις

Με τους Σάσα Βεζένκοφ και Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί (10/3, 21:45). Εκτός οι Τόμας Ουόκαπ και Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Σημαντικές επιστροφές για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που είδε τον Βούλγαρο άσο να ξεπερνά το πρόβλημα στη μέση και να τίθεται και πάλι στη διάθεσή του για την αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα, όπως και τον Αμερικανό γκαρντ, που είναι κι αυτός στην αποστολή.

Οι δύο παίκτες θα ταξιδέψουν κανονικά στη Γαλλία, αλλά ακόμα δεν είναι σίγουρη η συμμετοχή τους.

Αντίθετα εκτός θα είναι και πάλι ο Ουόκαπ, που ταλαιπωρείται από μυϊκούς σπασμούς, με το νέο πρόβλημα να ακούει στο όνομα Λαρεντζάκης, που αντιμετωπίζει τενοντοπάθεια οπίσθιου κνημιαίου στο αριστερό πόδι.

Εκτός αποστολής έμειναν και οι Μουσταφά Φαλ και Γιώργος Μπουρνελές.