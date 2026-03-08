«Απέδρασε» από τα Κανάρια Νησιά η Ρεάλ Μαδρίτης με buzzer-beater του Φελίς

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το «διπλό» με 82-80 έναντι της μαχητικής Γκραν Κανάρια στο τέλος με buzzer-beater του Αντρέας Φελίς και συνέχισε το σερί νικών της στην ACB.

Τα εύκολα δύσκολα πήγε να κάνει στο τέλος η Ρεάλ απέναντι στην Γκραν Κανάρια αφού είδε την διαφορά δεκατεσσάρων πόντων που είχε πάρει να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά. Εν τέλει η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο άντεξε στην πίεση και πήρε την νίκη.

H Ρεάλ μπήκε «μουδιασμένη στο παρκέ και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ αφού οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με +13 (25-12) στην πρώτη περίοδο. Η «Βασίλισσα» όπως ήταν αναμενόμενο αντέδρασε και γύρισε την κατάσταση περνώντας μπροστά με 39-32 πριν το τέλος του ημιχρόνου, κάνοντας ένα επιμέρους 27-7.

Στην τρίτη περίοδο βρήκε και διψήφιο προβάδισμα (44-58), βάζοντας τις βάσεις για μια ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα από τα Κανάρια νησιά όμως αντέδρασε και έβαλε «φωτιά» στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 80-80 λίγο πριν το τέλος. Η Ρεάλ ωστόσο άντεξε και πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη με 82-80.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Μάικ Τόμπι (22π. 3ρ.) και Αϊζάια Γουόνγκ (17π. 3ασ.). Για την «Βασίλισσα» την διαφορά έκαναν οι Φακούντο Καμπάτσο (18π. 5ρ. 3ασ) και Σέρχιο Γιουλ (11π.).

Tα δεκάλεπτα: 25-20, 38-46, 56-62, 80-82

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