MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι Νετς σόκαραν τους Πίστονς με επική ανατροπή

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι Μπρούκλιν Νετς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς στο NBA, επικρατώντας των Ντιτρόιτ Πίστονς με 105-107, κάνοντας επικό comeback στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Πίστονς ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, αφού προηγήθηκαν με 32-19 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 16 πόντων (62-46).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Νετς εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους απέναντι στους πρωτοπόρους της Ανατολής και με επί μέρους 22-27 στο τρίτο δωδεκάλεπτο μείωσαν στους 11 πόντους (84-73).

Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, αφού έκαναν επί μέρους 21-34, για να φτάσουν σε μια τεράστια ανατροπή, σοκάροντας τους Πίστονς.

O Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νετς, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να ξεχωρίζει για τους Πίστονς, έχοντας 17 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης

Οι Νετς σόκαραν τους Πίστονς με επική ανατροπή