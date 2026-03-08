Οι Νετς σόκαραν τους Πίστονς με επική ανατροπή

Οι Μπρούκλιν Νετς έκαναν την έκπληξη της βραδιάς στο NBA, επικρατώντας των Ντιτρόιτ Πίστονς με 105-107, κάνοντας επικό comeback στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Πίστονς ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος, αφού προηγήθηκαν με 32-19 στην λήξη της πρώτης περιόδου και έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα 16 πόντων (62-46).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Νετς εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους απέναντι στους πρωτοπόρους της Ανατολής και με επί μέρους 22-27 στο τρίτο δωδεκάλεπτο μείωσαν στους 11 πόντους (84-73).

Η αντεπίθεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, αφού έκαναν επί μέρους 21-34, για να φτάσουν σε μια τεράστια ανατροπή, σοκάροντας τους Πίστονς.

O Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Νετς, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να ξεχωρίζει για τους Πίστονς, έχοντας 17 πόντους και 14 ριμπάουντ.

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