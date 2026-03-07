Παπαθεοδώρου: «Προσεγγίσαμε λάθος το παιχνίδι, με 22 λάθη δεν είχαμε τύχη»»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, δεν είχε πολλά πράγματα να πει μετά την ήττα από τον Άρη, τονίζοντας πως δεν προσέγγισαν εντελώς λάθος το ματς.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι και παρέμεινε άσχημο τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο. Δείξαμε σαν ομάδα μία πολύ λάθος προσέγγιση στο ματς και ο Άρης νίκησε δίκαια».

Συνεχίζοντας στη συνέντευξη Τύπου, είπε:

«Συγχαρητήρια στον Άρη για την δίκαια νίκη του. Με 22 λάθη και 35 πόντους του Άρη από τα λάθη μας, δεν υπήρχε περίπτωση να διεκδικήσουμε κάτι από τον σημερινό αγώνα. Πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί πνευματικά σε κάθε αγωνιστική και φυσικά να παίξουμε καλύτερα και στις δυο πλευρές. Δεν αρκεί η επίθεση για να κερδίσεις κανένα παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Για τον Ρέινολντς: «Είναι υγιής. Εχει επιστρέψει στις προπονήσεις. Εμεινε εκτός για λόγους τακτικής».