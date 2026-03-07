Ο Άρης έκανε τη… ζωή του εύκολη, πήρε μια άνετη νίκη κόντρα στο Μαρούσι με 102-76, έχοντας 14/26 τρίποντα και παραμένει σε τροχιά τετράδας πριν το ντέρμπι στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική νίκη για τον Άρη στο πρωτάθλημα, που ανέβηκε στο 10-7 και πλησίασε τον ΠΑΟΚ στη μία νίκη απόσταση, ενώ το Μαρούσι έπεσε στο 4-15 και συνεχίζει να παλεύει για την παραμονή του.

Οι κιτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης εξασφάλισαν τη νίκη στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου όταν με 7/8 τρίποντα έστειλαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, με το Μαρούσι να μην μπορεί να επιστρέψει. Εξαιρετικός ξανά ο Αμίν Νουά με 23 πόντους, ακολούθησε ο πολύ καλός σε άμυνα και επίθεση Λευτέρης Μποχωρίδης με 13 πόντους, ενώ από 11 πόντους πρόσθεσαν οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Μπράις Τζόουνς και Άρνολντας Κουλμπόκα. Αποχώρησε τραυματίας ο Τζέικ Φόρεστερ (8π., 8ριμπ.) στην τέταρτη περίοδο.

Για το Μαρούσι, που υπέπεσε σε 22 λάθη, πρώτος σκόρερ ήταν ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με 12 πόντους, στους 11 έφτασαν ο Τζακόρεϊ Ουίλιαμς και Τζορτζ Πάπας, ενώ στο ντεμπούτο του ο Τζόρνταν Ουόκερ είχε 8 πόντους με 2/10 τρίποντα και ο Τζόρνταν Κινγκ έμεινε στους 2 πόντους, με 0/4 σουτ.

Στην επόμενη αγωνιστική (21η) ο Άρης παίζει στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην έδρα του ΠΑΟΚ (14/3, 18:15) και το Μαρούσι την ίδια μέρα υποδέχεται το Περιστέρι (14/3, 16:00).

Φορτσάτος ο Άρης στο +18, επέστρεψε άμεσα το Μαρούσι

Με μεγαλύτερη διάθεση και ενέργεια μπήκε στο ματς ο Άρης και με τους Μποχωρίδη - Νουά να βγαίνουν μπροστά, προηγήθηκε με 14-2. Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκτός ρυθμού σε άμυνα και επίθεση και ο Άρης με τρίποντα των Μήτρου-Λονγκ και Μποχωρίδη άνοιξε κι άλλο τη διαφορά στο 24-6. Σε εκείνο το σημείο, ο Ουόκερ έδωσε λύσεις, το Μαρούσι έτρεξε σερί 0-10 και ο Άντζουσιτς με 1/2 βολές έγραψε το 25-16 του πρώτο δεκαλέπτου.

Το τρίποντο του Σαλάς έφερε την ομάδα του ακόμα πιο κοντά (25-19), ο Ουίλιαμς ανανέωνε τις επιθέσεις με ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά, ενώ με νέα τρίποντα από Πάπας και Καλαϊτζάκη, το Μαρούσι πλησίασε στο 33-31. Χάρελ και Νουά έδωσαν μια ανάσα στον Άρη (39-32), ο Ντε Σόουζα απαντούσε με καρφώματα και ο Περάντες από τα 6,75 μείωσε στο 43-40. Ωστόσο, ο Άρης κρατούσε τα ηνία της αναμέτρησης και ο Μποχωρίδης με τρίποντο σημάδεψε το 49-43 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στις βολές τους (8/14 και 7/12), ενώ το Μαρούσι κυριαρχούσε στα ριμπάουντ (13-21).

Ξέφυγε με +30 ο Άρης με τα τρίποντα

Η επιστροφή του Άρη ήταν δυναμική, Τζόουνς και Νουά βοήθησαν στη νέα διψήφια διαφορά (58-45), με τον Γάλλο διεθνή φόργουορντ να οδηγεί την ομάδα του στο +19 (64-45). Το Μαρούσι προσπάθησε να αντιδράσει, εν μέρει τα κατάφερε και με τα τρίποντα των Σάλας και Περάντες μείωσε σε 67-55. Οι γηπεδούχοι κρατούσαν τον έλεγχο του αγώνα και με τους Χάρελ και Πουλιανίτη έγραψαν το 72-58 της τρίτης περιόδoυ.

Δύο γρήγορα τρίποντα από Χάρελ και Κουλμπόκα έστειλαν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +22 (80-58) και όσο το Μαρούσι δεν αντιδρούσε, ο Άρης χτύπησε ξανά από τα 6,75 με τους Νουά και Κουλμπόκα για το 86-60 στο 33’, που ουσιαστικά «τελείωσε» το παιχνίδι. Οι γηπεδούχοι τα… έβαζαν από παντoύ (7/8 τρίποντα σε 6’) και η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 30 πόντους (96-66) στο 36’, ενώ στο φινάλε σκόραραν και οι νεαροί Λέφας και Χατζηλάμπρου για το τελικό 102-76.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-43, 72-58, 102-76

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.